Sam Lachance : du titre d'homme le plus fort du Canada à l'ambition mondiale

Originaire de Saint-Gédéon, Sam Lachance a remporté, le 22 octobre dernier, le titre d'homme le plus fort du Canada dans sa catégorie, lors du championnat canadien de la Strongman Corporation Canada. L'événement se déroulait à Winnipeg au Manitoba.

EnBeauce.com est allé à sa rencontre afin d'en apprendre un peu plus sur sa passion.

Lors de sa dernière compétition, et en plus de sa victoire, le Beauceron a battu le record national au soulevé de billots dans la catégorie des 90 kg. Pourtant, la première épreuve n'a pas été une grande réussite pour ce dernier.

« Déjà, je suis quelqu'un qui compétitionne dans les 80 kg et moins, puis je pèse normalement dans les 200 lb. J'ai dû perdre 30 lb d'eau pour faire la pesée. Ça a été plus difficile que d'habitude car j'étais plus pesant », a expliqué Sam Lachance.

« La première épreuve le samedi, c'était la marche du fermier, avec des poids dans les mains. Ça a moins bien été cette épreuve et j'ai terminé 4e sur 6. Je savais que j'avais du retard à aller chercher ».

Après ça, Sam Lachance a su continuer à performer sur le reste de la compétition afin d'aller chercher le titre d'homme le plus fort du Canada. Un titre dont il est fier, mais qui le pousse à faire encore mieux.

« C'est sûr que c'est le fun, mais je me dis, tu pèses juste 80 kg, il y en a qui font encore plus. C'est plaisant, mais on embarque maintenant sur la prochaine marche qui est le niveau mondial et là, ça va être une autre game ».

Une préparation essentielle aux performances

En homme fort, l'entraînement, la préparation et la récupération sont les trois points importants. Cela demande un mode de vie sain et beaucoup de travail. Pour Sam Lachance, ce n'est néanmoins pas un sacrifice.

« Je vis pour l'entraînement même si je travaille aussi pour la construction à Montréal la semaine. J'ai moins le temps de m'entraîner en semaine, mais quand je rentre la fin de semaine, c'est là que je m'entraîne. Ma blonde est là-dedans aussi donc elle me pousse à y aller. J'ai vraiment la chance de pouvoir faire ce que j'aime », a complété le sportif.

Aussi, la nutrition est une partie importante de l'entraînement de Sam Lachance. Allier entraînement et bonne nourriture est essentiel.

« Peu importe si tu t'entraînes en homme fort ou culturisme, mais aussi pour la santé en général, le plus important, c'est la récupération, le sommeil, mais aussi la nutrition. Côté entraînement et nutrition, je ne vois pas ça comme des sacrifices. Si je prends l'exemple des party de fête qui arrivent, je n'ai pas l'impression de me priver, car je suis focus sur l'entraînement pour toujours être au sommet de ma forme ».

Entrer dans le top 10 mondial

« Pour la compétition qui s'en vient, j'aimerais vraiment la gagner. Puis je vais tout faire pour y arriver, ça c'est sûr. J'aimerais aussi pouvoir compétitionner sur la Professional Strongman League (PSL). J'ai déjà mon invitation pour y rentrer, mais pour les autres années, je dois être dans le top 10 mondial chaque année », a détaillé Sam Lachance.

En effet, le sport d'homme fort est un sport qui demande beaucoup de temps et d'argent. Même quand on est professionnel, les compétitions sont parfois très chers.

« Être dans le top 10 mondial, c'est faire des compétitions, s'entraîner encore plus et pas pouvoir faire autant d'heures à la job. Mais tout ça coûte cher. La prochaine, c'est environ 4 000 - 5 000 $, et les autres, c'est 3 000 $. C'est beaucoup d'argent et on ne peut pas en faire dix par année. Mais évidemment, mon but est de pouvoir vivre de ça », a-t-il conclu.

Retrouvez notre entrevue vidéo complète avec Sam Lachance ci-dessus.