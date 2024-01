Keven Cloutier, un capitaine hors du commun

Voir la galerie de photos

Keven Cloutier, le capitaine du Cool FM de Saint-Georges a établi, le 6 janvier dernier, un nouveau record dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH) en dépassant la barre des 1 000 points.

EnBeauce.com est allé à sa rencontre afin de parler de son parcours, son amour pour Saint-Georges et l'évolution de la LNAH à travers les années.

« Je suis très content de cet accomplissement, mais ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé dans ma carrière. J'ai toujours joué dans le but de remporter une coupe et j'ai su me tenir en forme durant toutes ces années. Je pense que c'est plus un record de longévité qu'autre chose », a lancé le Beaucevillois.

Après avoir tenté l'aventure dans ce qui s'appelait la East Coast League avec le Peoria Rivermen et le Pensacola Ice Pilots, Keven Cloutier a fait son retour en Beauce pour la saison 2003-2004.

« Quand je suis sorti du junior, je suis allé jouer deux années en professionnel dans la East Coast League où j'ai plus ou moins apprécié l'expérience. J'ai donc décidé de revenir dans mon patelin, ici, à Saint-Georges dans une ligue qui était semi-professionnelle au départ », a ajouté Kevin Cloutier.

« Le fait d'avoir ma famille, mes amis et des gens que je connaissais m'a aussi permis de rester ici durant ces années. Je suis allé 4 ans en Suisse en sachant que j'allais revenir ici ».

La LNAH, une ligue en constante évolution

Avec une carrière passée quasiment entièrement en LNAH, Keven Cloutier a pu voir cette dernière évoluer avec l'arrivée de nouveaux talents et de joueurs de bons calibres.

« Elle (la ligue) a beaucoup évolué au niveau du talent, ça n'est plus comparable à mes premières années. Pas qu'au début ce n'était pas bon, mais à cette heure, la ligue est plus reconnue comme étant une ligue qui joue au hockey de très haute qualité », a détaillé le capitaine.

« Dans le temps, c'était plus axé sur le spectacle pugilistique et il y en a encore, puis je pense qu'il ne faut pas que la ligue s'en éloigne, parce que c'est aussi ce qui nous différencie des autres ligues. Mais il y beaucoup moins de bagarres et de coups sournois ».

Un avenir dans le hockey

À 43 ans, Keven Cloutier le sait, il est aujourd'hui plus proche de la fin que du début. À ce jour aucune décision n'est prise pour son avenir, mais une chose est sûre, le hockey gardera une place importante.

« J'aimerais beaucoup demeurer dans le hockey que ça soit dans le coaching ou peut-être la gérance et m'impliquer au niveau d'une équipe. Je pense que j'ai beaucoup à apporter avec mon expérience dans cette ligue-là spécialement ».

« Je vois saison après saison avant de prendre une décision d'arrêter ou non. Mais je sais très bien que la fin approche puis j'y pense aussi parfois. Il y a des situations que je trouve plus difficiles que d'autres, notamment les déplacements puis les retours tard la nuit. Mais écoute, tant qu'on aime ça, on le fait », a conclu Keven Cloutier.

Retrouvez l'entrevue intégrale vidéo de Keven Cloutier ci-dessus.