Ascension du Kilimandjaro: « C’était beaucoup plus dur que ce à quoi je m’attendais »

« C’était beaucoup plus dur que ce à quoi je m’attendais », a confié Shawn Parent qui revient tout juste d’une excursion sur le Kilimandjaro accompagné de son père, Claude.

Ces deux résidents de Sainte-Aurélie ont quitté la Beauce au début du mois de janvier pour se rendre au Kilimandjaro où ils ont réalisé une ascension de huit jours, suivie de deux jours de descente.

En entrevue avec EnBeauce.com, Shawn est revenu sur cette rude aventure pour laquelle ils se préparaient depuis plusieurs mois. « Ça a été très difficile, plus pour moi que pour mon père. Disons que chaque jour a été un grand défi! »

Ils étaient un groupe de quatre, comprenant Shawn et Claude Parent ainsi que deux collègues de travail. Pas moins de 18 accompagnateurs étaient avec eux, dont notamment un guide, un assistant guide, un chef et 15 porteurs. Ces derniers portaient les sacs des quatre randonneurs, l’un d’entre eux marchait avec une toilette portative, d’autres avaient les tentes, le nécessaire de cuisine, une petite table de collation, etc. « Ils sont très habitués! Notre guide nous a même dit qu'il pouvait monter et descendre en 10h, c’est la norme pour eux, alors que nous ça nous a pris huit jours pour monter et deux jours pour redescendre », s’est-il souvenu.

D’après l’adolescent de 17 ans, le froid et l’humidité ont été très durs à supporter. « Il a plu tous les jours », a-t-il précisé. Cependant, ce qu’il a vraiment aimé c’est la gentillesse des habitants. « Les gens en Tanzanie sont incroyablement gentils et sympathiques, les porteurs sont toujours au petit soin, ils font tout pour qu'on réussisse! C’est incroyable l’effort qu’ils mettent là dedans. »

Lorsque nous avons demandé à Shawn s’il envisageait une prochaine aventure, il a répondu: « On va prendre un break. Moi je suis sur pas vouloir le refaire, mais mon père c’était moins dur pour lui. Moi j’ai trouvé ça trop dur pour refaire un défi de ce genre-là. » Mais Claude le lui avait promis depuis son plus jeune âge, ils grimperaient « une vraie montagne » et ils l’ont fait.

Souvenir du sommet

Shawn a tenu à raconter la journée d’excursion pour le sommet.

« On a passé sept jours à faire le tour de la montagne pour s'acclimater, puis le jour de la montée au sommet on s’est réveillé à 23h et on s’est mis en route. On a marché pendant six heures sur le flanc de la montagne en faisant des zigzags, c'était interminable! Finalement, vers 6h du matin on arrive au sommet de la montagne, on commence à voir le levé du soleil, à ressentir un peu de chaleur. Une centaine de personnes étaient aussi en haut .»

Ils ont marché encore près de deux heures pour rejoindre le sommet le plus haut où ils ne sont restés qu’une dizaine de minutes. « Pour ne pas avoir le mal aiguë des montagnes, il faut redescendre vite! On a de la misère à respirer. Puis, la descente est très à pique, c’est très dur, quasiment autant que la montée du sommet. »

De ce point de vue, « le paysage était incroyable, on voyait tout au-dessus des nuages, on voyait des glaciers sur le sommet. C’est quasiment la seule fois qu’on a eu du soleil! »