Une ascension père-fils au Kilimandjaro

Pour honorer sa parole, Claude Parent accompagnera son fils Shawn pour gravir une « vraie montagne », le Kilimandjaro.

« Ça fait un petit bout de temps que j’avais promis à mon fils qu’un jour on monterait le Kilimandjaro, parce que quand il était jeune il était très actif et c’était un enfant très grimpeur. Alors je lui avais dit « Tu vas voir, à un moment donné on va monter une vraie montagne! » et c’est là que je lui avais parlé du Kilimandjaro », a expliqué le père de 55 ans en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Ces résidents de Sainte-Aurélie sont sérieux dans leurs projets et aiment relever des défis. « C’est un beau challenge à relever et ça fait un beau voyage père-fils. »

Il aura fallu attendre les 16 ans de Shawn, qui en a 17 aujourd’hui, pour entreprendre ce projet qui ne peut pas se faire plus jeune. « Puis cette année ça adonne bien, car il entre au Cégep donc on aura les vacances pour qu’il ne manque pas les cours », a précisé le père.

Il raconte également que Shawn a fait un voyage en Argentine avec l’école où il a été faire un échange de trois mois. « Il n’a pas froid aux yeux et il est débrouillard. Il embarque dans plein de projets, il est notamment ambassadeur jeunesse pour la Tablée des chefs. »

Père et fils s’entrainent depuis quelque temps. Ils prévoient notamment de monter le mont Bélanger, puis le mont Mégantic et le mont Washington. « D’abord pour s’entrainer, voir l’état de notre forme physique. Et en même temps pour tester le matériel, puis s’habituer à randonner en ascension avec de bonnes charges sur le dos. »

Les deux aventuriers quitteront la Beauce le 1er janvier prochain pour deux semaines au Kilimandjaro. Ils réaliseront ainsi une ascension de huit jours, pour redescendre en deux jours avant de faire un safari animalier et de revenir au pays.