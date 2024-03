Jean Maheux: 45 ans de métier et toujours la passion du jeu

Voir la galerie de photos

Depuis le temps qu'il monte sur scène, ou qu'il incarne des rôles au petit et grand écran, Jean Maheux n'a pas perdu une miette de la passion de jouer, qui l'habite depuis toujours.

«Moi, je suis un acteur, un comédien, un chanteur. J'ai dansé, j'ai fait toutes sortes de choses, j'écris un petit peu. Je suis un artiste en gros, comme le terme générique, un artiste quoi! », dit sans prétention le Georgien, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Beaucoup de chemin parcouru depuis qu'il a quitté la région, à la fin des années 70, pour la grande métropole, où il a fait l'École nationale de théâtre.

Mais c'est d'abord par le chant que Jean Maheux l'homme à la voix veloutée qu'il projette avec force, ou souffle avec tendresse du haut de ses 1,90 m, a canalisé tout jeune ses premières manifestations artistiques.

Une dimension de ses talents qui l'a très bien servi dans sa carrière, avec des participations dans des productions prestigieuses de théâtre musical comme Napoléon, Lama et Nelligan. Mais surtout pour son interprétation du rôle principal de Don Quichotte dans L'Homme de la Mancha, pour lequel il a reçu les éloges de la critique et du grand public. À preuve, le spectacle a été monté et remonté à trois reprises au cours des vingt dernières années.

Au petit écran, les enfants se souviendront de lui comme Vindaloo dans Cornemuse alors que pour les plus grands, il jouait Henri Beaulieu dans L'Auberge du chien noir, une télésérie présentée de 2003 à 2016. Il a aussi été de la distribution de grandes séries comme Chartrand et Simonne, Virginie et plus récemment, Les pays d'en haut, en premier ministre du Québec, Honoré Mercier.

Jean Maheux revient couramment dans sa Beauce natale, d'abord pour voir sa mère qui est toujours ici — il a perdu son père Jules en janvier 2023, et aussi pour méditer dans une vieille petite maison ancestrale, qu'il a acquise voilà belle lurette et qu'il a retapée au fil des ans. « De la galerie, j'ai une vue imprenable sur les montagnes du Maine », s'extasie le comédien. Un site qu'il enrichit en y plantant des arbres d'essences variées.

En fin d'entrevue, il a tenu à faire un voeu: « Je souhaite qu'à Saint-Georges, et pourquoi pas ailleurs dans toutes les municipalités autour, que se développe un réseau, quelque chose pour les jeunes (...) qui leurs permettent d'avoir accès à l'art, facilement, gratuitement, à tout ce qui se fait dans l'art. (...) Parce qu'il y a un bassin critique de population à Saint-Georges qui devrait permettre d'avoir ce lieu. Ce n'est pas vraiment normal que ça n'existe pas encore. »

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le comédien Jean Maheux.