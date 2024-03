Donald Tanguay, premier Beauceron à réaliser les six plus grands marathons du monde

Originaire de Saint-Prosper, Donald Tanguay, 62 ans, a réalisé le pari fou de courir les six plus grands marathons du monde (Boston, New-York, Chicago, Berlin, Londres et Tokyo).

En ayant complété, ce dimanche 3 mars, celui de Tokyo, il devient le seul Beauceron à avoir réussi cet exploit.

Celui qui est aussi conseiller municipal à Saint-Prosper, compte près de 12 marathons à son actif. Il avait débuté ce sport de façon intensive grâce au Défi Beauceron. Il est aujourd'hui une personne importante dans l'organisation.

Après avoir couru sur les marathons les plus prestigieux du monde, il ne lui manquait que Tokyo pour compléter son World Marathon Majors.

Pour rappel, le World Marathon Majors est une série de six marathons internationaux de renom qui se déroulent dans différentes villes à travers le monde. Ces marathons sont considérés comme les plus compétitifs au monde.

Le concept a été créé pour promouvoir et reconnaître l'excellence dans la course à pied sur longue distance. Les coureurs professionnels accumulent des points en fonction de leurs performances dans ces marathons, et les meilleurs hommes et femmes à la fin de la série reçoivent des prix en argent et des titres honorifiques.