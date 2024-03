«Une très belle saison pour moi», dit Maxime Nadeau

Maxime Nadeau a terminé sa saison en patinage de descente extrême, le 19 février dernier devant son public à Saint-Angèle-de-Mérici. Il a pu décrocher la médaille de bronze pour terminer le championnat au neuvième rang.

Le pompier de Saint-Georges a déjà un nouveau défi en tête dès cet été avec son premier demi Ironman.

« Cette saison s'est super bien passée. Ça a commencé un peu plus rock'n roll que je pensais lors de la première compétition. J'ai chuté lors des deux finales alors que les pratiques et les qualifications s'étaient très bien passé. Ça fait que j'ai terminé 14e », a débuté le sportif, lors d'une entrevue avec EnBeauce.com.

Lors de son départ en Finlande, Maxime Nadeau a fait face à un circuit bien plus technique qui demandait de repousser un peu plus ses limites.

« Les pratiques se sont bien déroulées même si j'ai chuté et que je me suis blessé à l'épaule. Les qualifications ont donc été un peu moins bonnes. Mais on a fait une course en équipe et on a terminé deuxième dans cette compétition. Dans la course en solo, je me suis rendu en demi-finale puis en petite finale pour finalement terminer 8e. J'étais 22e lors des qualifications donc c'est excellent, je suis très content » a-t-il insisté.

La dernière course de la saison s'est déroulée au Québec, à Saint-Angèle-de-Mérici. Devant toute sa famille, le Mariverain a pu montrer tout son talent pour accrocher une médaille de bronze.

« Tout s'est très bien passé, j'étais très confiant sur la piste pendant les pratiques et qualifications. J'ai terminé troisième devant mes proches et c'était juste incroyable. Au final, je termine le championnat au neuvième rang cette année. Donc j'ai atteint mon objectif qui était de finir dans les 10 premiers ».

Dans l'attente de l'hiver prochain, Maxime Nadeau ne compte pas s'arrêter et continu de se fixer de gros objectifs. Son prochain projet est d'être au départ du demi Ironman dans le Maine, le 28 juillet prochain.

« J'ai toujours eu de l'intérêt pour le vélo, la natation et la course. Donc je me suis embarqué là-dedans avec deux amis, c'est certain que ça va être le fun », a terminé Maxime Nadeau.

En plus de son travail de pompier à la caserne de Saint-Georges, le jeune homme a lancé en 2023, une petite entreprise de location de vélo de montagne : location Flowline. Une bonne façon de garder la forme tout en partageant sa passion.