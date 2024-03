Dina Gilbert au coeur du film «Harmonium symphonique»

Voir la galerie de photos

La cheffe d'orchestre originaire de Saint-Georges, Dina Gilbert, est au centre de la production cinématographique Histoires sans paroles – Harmonium symphonique, le film, qui sera présenté sur plus de 80 écrans à travers le Québec à compter du 11 avril

Il s'agit de la captation de l'un des concerts interprétés à la Place des Arts, par l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de la Beauceronne. Le film est une réalisation de Benoit Giguère et on retrouve dans cette imposante production la présence de Luce Dufault, Kim Richardson, le Chœur des jeunes de Laval et le guitariste Sylvain Quesnel.

Le spectacle musical, «un moment de grâce de deux heures» sur grand écran, revisite des succès qui ont marqué toute une génération, tel que Dixie, Comme un fou, Harmonium et bien sûr Un musicien parmi tant d'autres.

Il s'agit du dernier volet de cette grande aventure qu’est Harmonium symphonique, à laquelle Dina Gilbert a été associée tout le long, après l’album et les spectacles présentés dans plusieurs villes du Québec.

En Beauce, le film sera projeté au Cinéma centre-ville de Saint-Georges le samedi 13 avril à 19 h 25. Des dates supplémentaires pourraient s'ajouter selon la demande. Les billets sont disponibles en ligne sur le site web du Cinéma centre-ville.

