André Gilbert cultive l'Art du paysage depuis 25 ans

André Gilbert est le propriétaire de l'Art du paysage, une entreprise d'aménagement extérieur qu'il a fondé en 1999 à Saint-Éphrem.

Il a commencé à travailler dans ce domaine dès l'âge de 12-13 ans et il a tout de suite eu la piqûre. Il a donc fait une formation en horticulture et quelques contrats avant de revenir en Beauce pour retrouver ses racines. C'est à ce moment-là qu'il a créé son entreprise, à partir de rien, avec son ex-femme.

« Ça a commencé tout petit, mais la réponse était bonne. Les gens de Saint-Éphrem nous ont beaucoup encouragés quand on a commencé », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com. « D'année en année, on a grandi. (...) On s'est aussi équipé de mieux en mieux. » Pour se rapprocher du marché, André s'est installé à Saint-Georges il y a quelques années.

Son travail consiste à faire la conception des plans en fonction des besoins des clients, puis de réaliser les aménagements paysagers.

« Ce qui me plaît dans ce métier-là c'est le côté très créatif (...) et un autre avantage que j'aime beaucoup c'est de travailler à l'extérieur. »

Pour en savoir plus sur son parcours et sa passion, visionnez l'entrevue vidéo complète ci-dessus.