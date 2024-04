Le Shenléen Thomas Gosselin lauréat d'un prix de l'Université Laval

Thomas Gosselin, un natif de Saint-Honoré-de-Shenley, compte parmi les lauréats des prix qui ont été remis jeudi dernier, dans le cadre du 34e Gala de la vie étudiante de l'Université Laval.

En effet, l'étudiant au doctorat en psychologie a été honoré dans la catégorie Projet parascolaire, avec les autres membres de son équipe, pour l'initiative Mini-écoles des sciences de la santé de l’Université Laval. Le groupe a reçu une bourse de 1000 $.

Le projet des mini-écoles organise des séjours d’échange entre des personnes étudiantes de différents domaines en sciences de la santé de l’Université Laval et des membres de communautés autochtones. Il vise à promouvoir l’éducation et la santé des enfants et des personnes adolescentes des Premières Nations et à encourager leur persévérance scolaire via des activités ludiques et des ateliers éducatifs.

Le Gala a également été l'hôte de la finale locale de Forces AVENIR, qui a distribué 15 trophées et bourses aux étudiantes et aux étudiants qui se sont impliqués dans leurs communautés universitaire et régionale.