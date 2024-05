Pierre-Luc Siméon: quatre ans de passion au service des Condors

Voir la galerie de photos

Arrivé en tant qu'entraîneur adjoint des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre-Luc Siméon a donné quatre ans de sa vie dans le seul but de développer la filière hockey dans la Beauce.

Deux finales plus tard, le Montréalais devenu Beauceron d'adoption part vers de nouvelles aventures, avec des souvenirs pleins la tête.

« J'ai aidé Pier-Alexandre Poulin et toute son équipe à mettre l'équipe sur pied au départ, à faire les entraînements, et deux ans plus tard c'est Jonathan Ferland qui a pris l'équipe en charge et je l'ai aidé à mener l'équipe le plus loin possible », a-t-il expliqué à EnBeauce.com.

« Comme il y avait beaucoup à faire, je me suis aussi occupé des relations de presse, des résumés de match, des résumés vidéo. J'ai aussi donné du temps pour faire des infographies, être sur les réseaux sociaux, etc. Le but était de créer toute une communauté autour des Condors et de faire parler de nous. »

Pour Pierre-Luc Siméon, venir en Beauce aura été un grand changement puisqu'il vivait à Longueuil, proche de Montréal. Mais le projet Condors l'a vite enthousiasmé, surtout avec l'accompagnement du Cégep Beauce-Appalaches.

« Ce qui m'a attiré, c'était surtout le fait que l'équipe soit gérée par le Cégep Beauce-Appalaches. Je savais que c'était une organisation solide, notamment avec les Condors de football, donc je voulais faire partie de ça. Puis c'était le fun de démarrer un nouveau programme et de voir ensuite où il en serait quatre ans après », a complété l'ancien entraîneur adjoint.

Plus qu'un nouveau défi, le passage de Pierre-Luc Siméon au sein de l'organisation des Condors aura été aussi, selon lui, une façon de se faire des amis et de rencontrer de belles personnes.

« C'est fou à dire, mais je me suis fait des amis. Les jeunes que j'ai accompagnés sont devenus des hommes. On est huit mois par année ensemble, donc souvent dans l'autobus, les jeunes se confient et racontent leurs problèmes personnels. Cela va vraiment plus loin que juste le hockey, on développe de belles relations. »

Concernant les partisans des Condors, les familles et les joueurs, Pierre-Luc Siméon n'a pu retenir quelques larmes au moment d'aborder ce sujet. Il apparaît très reconnaissant de ce que chaque personne a pu lui apporter et ne regrette qu'une chose, ne pas avoir pu soulever un trophée avec ce groupe.

« Quand je suis arrivé ici, c'était pour le hockey, mais les fans de Saint-Georges sont tellement accueillants que j'ai déménagé ma famille et on a fait deux nouveaux Beaucerons dans la région. Je voudrais vraiment remercier les partisans pour les quatre dernières années, mais aussi les parents des joueurs, ceux de l'Académie et bien sûr les joueurs. Merci à tous, je souhaite une longue vie aux Condors et vous souhaite bon succès », a-t-il conclu, très ému.

Il est possible de retrouver l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Pierre-Luc Siméon ci-dessus.