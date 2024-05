Le défi d'une mère en mémoire de son fils

Avec les membres de son équipe des Road Runner, Mélissa Rodrigue relèvera le 15 juin le Défi Kilimandjaro, qui prendra place au Parc de la Chute-Montmorency à Québec.

Elle entreprendra le tout en mémoire de son fils, Alexandre Bouffard, décédé en 2021 d'un tumeur cérébrale, alors qu'il n'avait que 20 ans.

Ce défi sportif consiste à monter 29 220 marches, soit l’équivalent de la célèbre montagne africaine. Cela représente 60 montées des escaliers du Parc de la Chute-Montmorency à réaliser en équipe.

L'exercice permet aussi d'amasser des fonds pour soutenir la recherche en neurochirurgie, un domaine très complexe de la médecine. Les sommes recueillies sont versées à la Fondation du CHU de Québec, centre hospitalier où a été traité Alexandre.

« Vous savez, cette cause est importante pour moi et ma famille. Je veux honorer mon garçon parti trop tôt. Chaque petit don peut sauver une vie. C'est un défi personnel car c'est difficile pour moi de monter des escaliers. Mais il n'y a rien que je ne ferais pas pour rendre hommage à mon fils », a indiqué la résidente de Saint-Georges, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La dame et son équipe, formée de membres de la famille et d'amis, se sont fixés comme objectif de recueillir une somme de 5 000 $. Les personnes qui voudraient contribuer à la cause n'ont qu'à cliquer ici.

Ce sera le 2e Défi Kilimandjaro pour Mélissa Rodrigue. Lors de sa première participation, son fils était présent à l'événement et « Alexandre était très fier de moi et de l'équipe ». La mère sait que son garçon sera là encore le 15 juin prochain, cette fois, tout en mémoire...