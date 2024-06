Hockey-balle: Pierre Poulin derrière le banc de l'équipe de France

Le Beauceron Pierre Poulin s'envolera bientôt pour la Suisse, afin d'agir comme entraîneur-adjoint de l'équipe de hockey-balle de France.

« J'ai tellement hâte de vivre cette expérience », a-t-il confié lors d'une rencontre aux bureaux d'EnBeauce.com.

Celle-ci sera le Championnat mondial de hockey-balle, qui se déroulera du 21 juin au 1er juillet, dans des communes de la région du Valais.

En effet, il a été invité à faire partie des effectifs du club français, à la demande de l'entraîneur-chef Éric Golay, lui-même de nationalité suisse.

Pierre Poulin a connu M. Golay, il y a quelques années, lorsque le fils de ce dernier, Nathan, agissait comme gardien de but d'une équipe des Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville, où travaillait le Beauceron.

« Je l'ai vu coacher derrière le banc. Il a une capacité à motiver incroyable. C'est un naturel. C'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à lui pour venir m'appuyer », a signalé Éric Golay à EnBeauce.com, lors d'un appel téléphonique.

Pierre Poulin ne voit aucune difficulté au fait qu'il s'agisse de hockey-balle plutôt que de hockey sur glace. « À la base, c'est du pareil au même », avoue-t-il, lui qui agit dans la région comme directeur général de l'équipe Junior A de Beauce-Mitsubishi Saint-Georges, cédulaire pour les formations de Canam Beauce-Appalaches et directeur opérationnel de l'Association des joueurs de hockey de Saint-Georges (AJHMSG).

Notons que le Canada sera représenté à ce tournoi, avec une formation dans le Groupe A, alors que la France jouera dans le Groupe B.

Son séjour là-bas se fera aussi en famille, avec sa conjointe Myriam et ses enfants Émilie et Jacob.

Outre Éric Golay et le président de la Fédération française de hockey-balle, Benoit Proutat, qui a accepté qu'il fasse partie de l'équipe d'entraîneurs, Pierre Poulin a tenu à remercier plusieurs personnes « qui ont croisé mon chemin pendant ma carrière de hockey et qui font en sorte que je puisse faire ce beau voyage », soit Eric Turcotte, Charles-Éric Vallée, Steeve Gosselin, Raymond Delarosbil, Simon Larouche et Yves Wash.