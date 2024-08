Mario Bernard : un artiste beauceron qui sublime l'église de Saint-Victor

Alors que la 45e édition des Festivités Western de Saint-Victor (FWSV) s’est terminée le 28 juillet dernier, EnBeauce.com a rencontré Mario Bernard, un citoyen de Saint-Victor, qui a créé les décorations de la messe western et du concert de Paul Daraîche.

L’artiste victorois voulait créer quelque chose de différent, plus chic et plus impactant, tout en respectant l’esprit country.

« J’avais pour mission de décorer l’église de Saint-Victor pour le concert de Paul Daraîche et la messe western. Évidemment, j'avais déjà fait des décorations pour l'église, mais cette fois-ci, je voulais quelque chose de plus symbolique et qui soit plus prestigieux sans se rattacher à des éléments plus ordinaires comme la jute et les tournesols », a expliqué Mario Bernard.

La tâche n'était pas simple pour Mario Bernard, qui souhaitait pouvoir marquer cette 45e édition, tout en innovant dans des décorations moins habituelles.

« Je me suis donc lancé dans des croquis, des esquisses et même des rêves (rire) parce que parfois on est couché et on a une idée d'un coup. Ça a évolué au fur et à mesure pour arriver au résultat final qui était présent à l'église. J'en suis très fier », a-t-il ajouté.

« J’ai reçu uniquement des retours positifs de l’équipe de Paul Daraîche, qui ont trouvé que c’était une belle représentation sans être trop exagérée. Puis c'était vraiment mon but, proposer quelque chose de différent tout en respectant le côté country. Ça a donné quelque chose de plus officiel ».

Le Victorois n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il a participé en 2002, avec l’association du patrimoine, à la réalisation d’une fresque à l’aréna.

« J’avais déjà réalisé ce genre de décorations pour la messe western et d’autres événements dans l’église. En 2002, nous avons également présenté une fresque historique à l’aréna. J'étais en charge de la réalisation et de la construction. Ce fut un travail très long, mais tout s’est bien passé et nous avons même remporté un prix ».

Finalement, son travail ne se limite pas aux festivités western, puisque ses décorations seront utilisées toute l’année pour marquer le 125e anniversaire de l’église.

« Nous autres à l'église, c'est le 125e anniversaire de la première messe qui a eu lieu. L'église qu'on a actuellement est la deuxième car l'autre a brûlé en 1898 à cause d'un orage. On a donc reconstruit et finalement, la première messe, a eu lieu il y a 125 ans. En ce sens, je vais modifier les banderoles utilisées lors des festivités en ajoutant le chiffre 125 et en retirant le chapeau western. Ces décorations vont être utilisées encore pour toute l'année », a-t-il conclu.