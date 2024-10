Alexandre Perreault est le nouveau capitaine du poste de la SQ

Voir la galerie de photos

Alexandre Perreault est le nouveau capitaine du Centre de services de la Sûreté du Québec à Saint-Georges.

Tout au long de son parcours professionnel, qu’il qualifie lui-même d’«éclectique», il a exercé différents postes au sein de la Sûreté du Québec depuis 2002. Il a notamment fait partie d’une Sûreté municipale pour commencer, puis il a été patrouilleur, fileur, sergent d’équipe, sergent spécialiste et sergent aux opérations. Alexandre Perreault a œuvré dans le secteur de Montréal et dans les Laurentides avant de venir en Beauce pour intégrer son poste au cours des derniers mois.

Aujourd’hui, son rôle consiste essentiellement à la gestion des ressources humaines et financières des postes de Saint-Georges, Lac-Etchemin et de Saint-Joseph-de-Beauce. Il est également très impliqué auprès de son équipe de terrain avec qui il aime prendre part aux réunions. « J’aimerais agir comme un bon père de famille et un peu en coach sur les autres responsables de postes. Leur amener des connaissances et de l’aide dans les défis qu’ils peuvent avoir au quotidien », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Pour les prochaines années, il vise à travailler en collaboration avec différents partenaires pour faire face aux défis imposés par la proximité avec la frontière américaine. Étant donné qu’il y a un fort taux d’immigration dans la région, il aimerait aussi revoir certaines pratiques et faire de la prévention pour promouvoir les services de la Sûreté du Québec et montrer aux nouveaux arrivants quelle est la réalité policière ici.

Déjà bien intégré en Beauce, Alexandre Perreault prévoit vivre ici pour de nombreuses années.

Pour tout savoir sur son parcours, son intégration et ses objectifs, visionnez l’entrevue vidéo ci-dessus.