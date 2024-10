Éric Maheu, 30 ans de musique et un amour intact pour la Beauce

Voir la galerie de photos

Le bassiste du groupe de rock québécois Kaïn, Éric Maheu, sera de retour en Beauce, le vendredi 18 octobre, lors d'un concert à la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Originaire de la région, il a quitté la Beauce à l’âge de 16/17 ans, mais garde un lien fort avec sa terre natale. Pour EnBeauce.com, il revient sur près de 30 ans de carrière dans la musique.

« Je suis un Beauceron d’origine et j’ai résidé en Beauce jusqu’à mes 16/17 ans. Je suis fier de l’être et j’essai de revenir le plus souvent possible », a-t-il confié avec enthousiasme.

Ce retour aux sources est d’autant plus spécial qu’Éric a passé l’été dernier à Saint-Victor, où il a pu retrouver l’énergie chaleureuse du public local. « On était aux festivités western de Saint-Victor cet été et c’était vraiment super avec un public très chaud. J’avais prévenu les gars que ça allait brasser et ça n’a pas manqué », raconte-t-il avec un sourire.

Éric Maheu, qui a consacré toute sa vie à la musique, est une figure emblématique de la scène musicale québécoise. Avant de rejoindre Kaïn, il a fait ses débuts avec Noir Silence, puis a évolué avec La Chicane, avant de s’intégrer pleinement au groupe de rock Kaïn il y a près de 25 ans.

« À l’époque, j’étais déjà avec La Chicane et il y avait un petit groupe qui était arrivé quand on jouait à Drummondville, qui faisait notre première partie. Ce band-là avait sorti une chanson qui s’appelait Parle-moi de toi, mais on ne connaissait pas ça encore. Au final, j’ai décidé de prendre une coupe de bière avec eux et écouter leur show, puis j’ai été vraiment ravi, se souvient-il. Ensuite, ils m’ont dit qu’ils cherchaient un bassiste pour partir en tournée et comme je voulais aussi partir de mon côté, j’ai rejoint Kaïn comme ça. Ça a été une banale rencontre lors d’une première partie et ça fait près de 25 ans que ça dure (rire) ».

Cette rencontre inattendue a été le point de départ d’une longue aventure musicale avec Kaïn. Éric Maheu évoque notamment une tournée mémorable qui a marqué les débuts du groupe.

« Évidemment, à travers les années, on a fait de très belles dates. Mais au tout début, on a fait une tournée qui s’appelle le ROSEQ, qui est le regroupement Gaspésie/Côte-Nord et tu fais une run de spectacles là-bas. On avait près de deux semaines de tournée et c’était dans le même temps que la sortie de la chanson "Embarque ma belle". On voyait alors l’impact direct de la chanson. Au départ, c’était assez calme et, dans les deux semaines, on s’est retrouvé avec des salles pleines et une ambiance incroyable, se rappelle-t-il. Il y a évidemment d’autres chansons connues, mais celle-ci a été celle qui a lancé notre carrière. »

Aujourd’hui, le bassiste affiche une nouvelle sérénité. Il a pris la décision, il y a neuf ans, de tourner le dos à l’alcool. « Ça fait 9 ans que j’ai décidé de faire un virage vers la sobriété pour "acheter du temps". Moi, je vieillis et je trouve tout sauf le temps long. J’ai donc décidé de prendre soin de moi pour pouvoir continuer avec les beaux projets qui s’en viennent avec Kaïn, mais aussi avec Gueule de Bois », explique-t-il. Son objectif est simple : profiter du moment présent et des nombreux projets à venir.

Éric Maheu conclut l’entrevue en lançant un appel aux Beaucerons : « Bientôt, on retourne en Beauce avec Kaïn et, sérieux, je veux vraiment que le monde soit présent. La tournée est belle et bonne et ça va prendre un papier du médecin si jamais tu peux pas venir voir le spectacle », lance-t-il en rigolant.

Un message qui reflète bien l’énergie et l’humour de ce musicien talentueux, fier de ses racines beauceronnes.

Vous pouvez écouter l'entrevue vidéo complète avec Éric Maheu ci-dessus.