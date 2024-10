À travers Métal Duquet, Peggy Duquet fait rayonner le savoir-faire beauceron

Voir la galerie de photos

Créée en 1986 à Saint-Côme-Linière, l’entreprise familiale Métal Duquet a récemment décroché un contrat historique, en s’associant à Pomerleau, pour le projet du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges.

Peggy Duquet, présidente-directrice générale de l’entreprise depuis plus de quatre ans, revient sur l’histoire et le parcours de cette société beauceronne pour EnBeauce.com.

« J’ai débuté ici en répondant au téléphone et en faisant quelques commissions. Finalement, 27 ans plus tard, je suis encore ici », raconte Peggy Duquet.

Avant de prendre la direction générale, la femme d’affaires est passée par tous les postes dans l’entreprise, de l’achat à l’estimation. « J’ai eu la chance d’avoir un père qui m’a fait une belle place dans un milieu manufacturier, connexe à la construction, où, en tant que jeune femme, c’était parfois difficile de se faire sa place. Mais j’ai toujours eu la confiance de mon père et de l’équipe ici. »

Entre 2015 et 2017, Peggy Duquet a participé au programme Élite de l’École d’Entrepreneurship de Beauce, une expérience marquante sur le plan professionnel et personnel. « Ça m’a permis d’atteindre un certain niveau d’éveil entrepreneurial et ça a été un beau cadeau dans mon parcours. Je pense que l’entreprise en bénéficie chaque jour. »

En septembre dernier, Métal Duquet a décroché un contrat historique en prenant en charge la construction de la cuisine et de la cafétéria du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges.

« C’était une première, donc on est vraiment très fiers. Je pense que ce qui nous rend fiers, au-delà de l’envergure du projet qui assure à l’entreprise et à la communauté qui nous entoure une belle période de travail, ce sont les arguments qui nous ont permis de décrocher ce contrat. Au-delà du prix, c’est vraiment notre réputation, notre expertise et la solidité de l’équipe qui ont fait la différence », a-t-elle expliqué.

Pour Peggy Duquet, si l’entreprise en est là aujourd’hui, c’est avant tout grâce à l’équipe en place, composée de personnes présentes depuis de nombreuses années.

« Cela fait 27 ans que je gravite dans ce milieu manufacturier, et pour moi, ces métiers-là ont été longtemps délaissés au profit d’autres choses. Mais il n’y a pas grand-chose, à mon avis, de plus beau que de se réaliser en construisant quelque chose, en fabriquant quelque chose, en contribuant à bâtir le Québec et le Canada d’aujourd’hui. »

Elle a donc tenu à exprimer sa gratitude envers son équipe : « À mon équipe, merci d’être là, merci de répondre présent dans ce milieu manufacturier, cet appel-là. Ce qu’on construit et qu’on fabrique ensemble, ça me rend tellement fière. C’est grâce à votre petite magie quotidienne et à vos qualités d’artisans, d’opérateurs, etc., que tout ça est possible. Merci, la gang, on fait de grandes et belles choses ensemble », a conclu Peggy Duquet.

Vous pouvez écouter l’intégralité de notre entrevue vidéo avec Peggy Duquet ci-dessus.