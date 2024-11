Éloi Thibodeau: 35 ans de créations grandeur nature

Voir la galerie de photos

Éloi Thibodeau est sculpteur professionnel depuis 35 ans et de nombreux Québécois ont déjà pu admirer ses créations, notamment des dinosaures.

Depuis aussi loin qu’il s’en souvienne, ce Beaucevillois a toujours adoré créer de ses mains. À l’âge de six ou sept ans, son père lui a offert un grand kit de pâte à modeler. « Je pense que ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Je me suis amusée avec ça pendant des années », a-t-il raconté en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

C’est justement cette passion qui l’a poussé à démissionner de son poste en entretien ménager et en cuisine à l’hôpital de Saint-Georges il y a plus de trente ans. Depuis, il a réalisé entre cinq milles et six mille pièces en fibres de verre. « J’avais tout le temps une passion de construire et sculpter des choses, des mascottes, des figurines, des bandes dessinées. Alors en 1993 je me suis dit que c’était assez et que je devais gagner ma vie avec mes idées, mon talent, mon rêve. »

À ce moment-là, il a ouvert ce qu’il aime appeler « Une shop de dinosaure » où il a sculpté plus de 200 dinosaures grandeur nature en deux ans. Avec sa petite équipe, ils ont participé à plusieurs expositions au Canada et ont vendu des créations jusqu’aux États-Unis.

Par la suite, il a élargi sa zone de compétence en travaillant également des animaux de ferme, de forêt, des décors pour des parcs aquatiques, etc.

Des projets mémorables

Éloi est très fier d’avoir cru en son rêve. Grâce à son travail et sa détermination, il a pu réaliser de grands projets.

« Une fois, j'ai eu une demande assez spéciale. C’était de faire un dinosaure pour un film d’Hollywood. J’en rêvais depuis l’âge de huit ans! », s’est-il d’abord souvenu. C’est donc son squelette de T-Rex de 40 pieds de long que l’on voit dans le film Une nuit au musée, sorti en 2006.

Deux années plus tard, le Beauceron a reçu un appel d’une Américaine qui voulait un parc de dinosaures au Texas, avec quelques dinosaures en fibres de verre. Éloi en a donc produit sept ou huit, avec entre autres un t-rex et un iguanodon. La plus grande pièce qu’il a eu à réaliser pour ce projet, c’était un brachiosaure grandeur nature. « Ça a un grand cou, un brachiosaure, 50 pieds de haut et 90 pieds de long! Ça a pris trois mois de travail pour le faire en huit morceaux. » Aujourd’hui encore, il est toujours en place même après avoir subi une tornade.

Éloi Thibodeau a toujours eu en tête d’ouvrir un parc en Beauce pour proposer une nouvelle attraction touristique. Bien que les gens ne soutenaient pas son projet, il s’est lancé avec un parc sur le thème de Noël en 2010: Eloland. Près de 9 000 personnes sont venues visiter les lieux pendant les deux mois d’ouverture de la première année. Ensuite, une section insectarium a été ajoutée. Le tout a roulé pendant quatre ans chez Éloi à Beauceville. Par la suite, les installations ont été vendues et ont déménagé à Scott où est né le Woodooliparc.

L’artiste a aussi réalisé un arbre gigantesque pour le Miller zoo qui mesure 40 pieds de diamètre, 60 pieds de haut et sur lequel on peut voir 100 animaux sculptés dans l'écorce. « Clifford Miller voulait quelque chose d’original pour sa nouvelle réserve d’animaux alors j’ai fait un arbre de vie comme à Walt Disney », a souligné Éloi. Il était fait en 40 morceaux qui ont été assemblés sur place.

Dernièrement, Éloi Thibodeau a réalisé les décors du mini-golf de Beauceville sur lesquels il a travaillé durant un an et demi pour créer une ambiance western.

Aujourd’hui, la retraite approchant, il fait moins de gros projets et à d’autres idées pour la suite.

Une nouvelle passion

Depuis trois ans, il a découvert l’impression 3D et s’en est fait une nouvelle passion. « J’imprime des pièces pour m’amuser parce que je suis un collectionneur de figurine, je dois en avoir 200 ou 300 dans mon sous-sol. » Il les sable et les peint lui-même pour les ajouter à sa collection personnelle. « Je m’amuse avec ça. »

D’autres projets sont à venir, notamment une nouvelle bande dessinée et éventuellement des vidéos en stop-motion. « C’est seulement pour m’amuser, je ne compte pas gagner ma vie avec ça. »

Tous ses projets et toutes ses réalisations sont nés de la volonté d’Éloi à croire en ses rêves et à faire quelque chose qu’il aime. « Tout le monde a du talent, il faut trouver sa passion, foncer et trouver sa voie. L’avantage c’est que tu seras heureux, le matin quand tu te lèves tu seras content! On a rien qu'une vie alors il faut s'amuser, faire ce qu’on aime. Il faut travailler par contre, il n’y a pas de miracles », a conclu l’artiste beauceron.

Visionnez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.