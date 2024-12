À 95 ans, Pierrette Pépin-Roy redonne vie à ses dessins

C’est à la résidence pour personnes âgées de La Guadeloupe que nous avons rencontré Pierrette Pépin-Roy où elle vit maintenant depuis un peu plus de deux ans.

Bien que l’ambiance dans ce genre d’établissement ne soit pas toujours palpitante, Pierrette nous a accueillis avec le sourire et beaucoup d’enthousiasme. La femme de 95 ans, qui était accompagnée de sa fille Sylvie, s’est d’abord ouverte sur sa frustration à ne pas pouvoir se projeter très loin dans l’avenir. « Je vais vous dire une chose. À 95 ans ce n’est pas si drôle que ça. On a même plus le droit d’espérer d’aller plus loin, parce qu’on est rendu trop vieux », a-t-elle confié. « Je dois écrire sur ça, je trouve ça tellement important. Ce n'est pas une année tellement favorable. »

Passionnée de peinture et de dessin, elle rêverait de reprendre des cours pour apprendre l’aquarelle notamment. Elle aimerait savoir par où et par quoi commencer, elle souhaiterait avoir plus de place pour peindre dans sa chambre également. Pourtant, nul doute qu’elle n’a pas besoin de tout cela pour réaliser des œuvres d’art.

Elle, qui avait cessé la peinture depuis une trentaine d’années, s’y est remise à son arrivée à la résidence pour se changer les idées. « Je ne pensais plus peindre, mais j’ai vu que c’était un plaisir et un remède », a expliqué Pierrette qui s’est plu à conter des anecdotes sur ses réalisations.

« Ça donne le goût quand on tombe là-dedans. Chaque fois que j'ai dessiné, c'était pendant une heure, deux heures, parfois même trois heures. J’étais tellement heureuse! Je devenais légère, je ne sentais plus aucun trouble, c’est comme si tout était nettoyé », s’est-elle souvenue. « J'ai tellement aimé dessiner, c'est incroyable! C'était un cadeau de dessiner. » Au moment de cette rencontre, cela faisait quelques mois qu’elle n’avait pas dessiné. Le temps passé assis à œuvrer lui fait mal au dos.

À travers ses mots, on percevait une profonde joie, comme si l’évocation de ses réalisations ravivait en elle le désir de dessiner encore. « Vous savez, c’est incroyable les talents qui sont perdus parce qu’on ne s’en occupe pas! », a-t-elle indiqué. Elle s’est justement souvenue de l’une des premières fois où on lui a fait remarquer le sien. « Quand j’étais à l’école à Saint-Georges, dans les petites classes, on nous avait raconté la fable du Corbeau et du Renard. J’avais alors dessiné un mur de pierre pour les séparer et un arbre, puis je voulais que le fromage se voit bien. La religieuse a regardé mon dessin et a dit “Mais c’est bien ça! Vous en avez mis des choses!” et elle avait ri. Puis je me suis mise à regarder le dessin, et je me suis dit qu’effectivement, ce n’était pas pire! », a raconté la Beauceronne en riant elle aussi.

Découvrez quelques-unes de ses œuvres et leurs petites histoires.

Mouvance: Saint-Joseph en fête



Pierrette Pépin-Roy devant sa toile "Mouvance: Saint-Joseph en fête" en compagnie du directeur du Marius B Musée, Jean Philippe Bolduc.

Cette toile compte plus de 600 personnages qui représentent tous les loisirs de Saint-Joseph-de-Beauce. On y voit le musée, des artistes qui font de la peinture, des danseurs, du patin, du tennis, des motos, des courses de machines, le coeur de chant, etc. « Il y a aussi les camions, parce que c’est les camions qui faisaient qu’on avait une fête! », a précisé l'artiste.

Pierrette a peint cette oeuvre pour un concours dont le thème était Mouvance. Même si bien des années sont passées, elle reste bien déçue de ne pas reçut de prix.

C’est l’une de ses filles qui a désormais l’original de cette peinture.

Opinion



« Je n'avais jamais pensé faire ça. Puis je me suis dit que les gens allaient être scandalisés par les femmes toutes nues, mais je trouvais que ça aidait à assumer la nudité. », a raconté Pierrette. « Les gens se demandent ce qu’il se passe-là. Mais regardez le personnage que j’ai mis en haut-là, quand j’ai fini mon dessin, je me suis mise à regarder ça, et je me suis dit “C'est dont ben beau ça! “ c’est un protecteur! Je l’ai appelé mon être suprême et j’y pense tout le temps. Il m’a beaucoup aidé ».

Concert au grand air



Il s'agit ici du premier dessin réalisé par Pierrette à sa résidence de La Guadeloupe, au printemps 2023. « J’ai fait des personnages, mais je n’avais rien pour voir des instruments alors j’en ai inventé! », souria-t-elle.

C'est une oeuvre qui s'inspire du temps où elle habitait à Saint-Georges. Elle aimait découvrir les activités qui s'y passaient. « Ça ne représente pas Saint-Georges, mais un état d’esprit. Il y avait de la magie! »

Champignons



« Les champignons viennent de ma tête. Personne ne peut me demander le nom de ces champignons », a expliqué Pierrette en riant.

Pierrette a associé cette oeuvre à une histoire qu'elle a inventée:

« Amandine raffole des champignons! Elle se délecte à la seule pensée de la cueillette qu’elle se propose de ramasser aujourd’hui. Gourmande, Amandine voit déjà dans sa tête les champignons rôtir dans sa poêle à frire.

Son grand tablier enfilé, elle se hâte vers l’orée du bois où poussent les trésors qu’elle savourera à son retour. Éblouie par l’abondance, Amandine remplit très vite la poche qu’elle a façonnée avec son tablier. Les lépiotes élevées, les cèpes des pins, les hydnées sinuées, les chanterelles, les coprins, les russules, les agarics et les bolets s’entassent les uns sur les autres sans se plaindre des mauvais traitements qu’on leur fait subir. Ils s’embrassent, se serrent, se baissent, s’écrasent et s’entrelacent à en perdre le souffle.

Sans perdre de temps, à son retour, Amandine ouvre grand son tablier et laisse tomber les champignons sur la table de la cuisine.

Asphyxiés, les champignons ont perdu leurs belles couleurs. La majorité s'est écrasée et effilochée. Les chapeaux et les pieds, entremêlés et flétris sont très peu alléchants.

Horreur ! Amandine regarde bouche bée les débris de ses champignons. Son précieux trésor est perdu... « Qu’est-ce que j’ai fait? »

Affolée et sans voix, Amandine reconnaît qu’elle a été bien téméraire. Sa gourmandise lui a fait oublier le respect qu’elle doit avoir envers la généreuse nature qui la nourrit.

Amandine regrette son erreur, elle n’oubliera jamais que les passions doivent être dominées par la modération. »

Enfin, notons que les oeuvres de Pierrette Pépin-Roy sont disponibles à la vente sous forme de carte dans les points de vente suivants:

- Musée Marius Barbeau à Saint-Joseph-de-Beauce,

- Centre d’Art culturel Marie Fitzback à Saint-Georges,

- Librairie Sélect à Saint-Georges,

- Créativités beauceronnes à Notre-Dame-des-Pins

- Bureau de tourisme à Sainte-Marie.