Claudette Roy: 18 ans de dévouement à Moisson Beauce

Voir la galerie de photos

À l’occasion de la Journée internationale des bénévoles, nous avons rencontré Claudette Roy, une figure emblématique de Moisson Beauce, où elle s’investit depuis 18 ans.

Après 28 années passées à travailler dans un commerce de chaussures, elle avait fait de son engagement bénévole à Moisson Beauce son projet de retraite. « Quand j’ai pris ma retraite, au bout de deux semaines j’ai commencé ici », a-t-elle confié en entrevue. « C’est important de redonner aux autres. Je suis contente de faire ma part pour aider ceux qui en ont besoin. »

Aujourd’hui, Claudette passe de 15 à 18 heures par semaine dans son petit magasin où elle trie et range les aliments destinés aux paniers de dépannage alimentaire d’urgence. « Le besoin est grandissant de jour en jour, c’est incroyable », se désole la bénévole. « Beaucoup de gens ont faim! Et ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont à la maison, c’est des gens qui travaillent et qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. On ne voyait pas ça au tout début. Plus personne n’est à l’abri de ça! »

Enfin, ce qu’elle apprécie particulièrement à Moisson Beauce c’est le côté humain de la cause et l'ambiance familiale qui y règne. « C’est une belle famille, c’est ma famille! ». Claudette compte bien poursuivre sa mission tant que sa santé le permettra et elle compte bien atteindre le vingtième anniversaire de son implication. « Je veux me rendre à 20 ans minimum! », a-t-elle soutenu.

Visionnez l'entrevue complète de Claudette Roy dans la vidéo ci-dessus.