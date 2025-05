Le prix «Aramis» remis à la cavalière Océane Veilleux

La Beauceronne Océane Veilleux vient d'être honorée pour «son ascension fulgurante» dans le milieu équestre.

En effet, la cavalière a reçu un Prix Aramis dans la catégorie Athlète professionnelle sur la scène nord-américaine, pour ses performances de haut niveau dans le monde des courses de baril.

La distinction a été décernée samedi, 26 avril, dans le cadre la Soirée des Aramis, orchestrée par Cheval Québec, qui célèbre les figures marquantes du milieu équestre québécois, tant pour leurs exploits sportifs que pour leur engagement exceptionnel. La jeune femme de 20 ans a reçu son prix in abstentia, elle qui étudie en biologie et en pharmacologie au Texas.

L'an dernier, sur le circuit professionnel des courses de barils, elle a été sacrée recrue de l'année, en plus de remporter deux compétitions d'envergure (Rookie Round Up ainsi que le rodéo d’Eagle, au Colorado) et obtenir des classements dans plusieurs compétitions majeures.

L’année 2025 s’est amorcée sur les chapeaux de roue, avec une troisième place au rodéo de Denver, lors du National Western Stock Show and Rodeo, un résultat qui confirme son statut d’athlète d’élite.

«Océane Veilleux incarne la persévérance, le talent et l’ambition. Une véritable source d’inspiration pour la relève équestre québécoise», ont signalé les responsables de la Soirée des Aramis.