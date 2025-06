Marcel Roy reçoit la médaille du député pour son engagement à Beauceville

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a remis la médaille du député à Marcel Roy, le 29 mai dernier, lors de la Soirée reconnaissance de l’École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville, soulignant ainsi un demi-siècle d’implication exceptionnelle dans l’école et la communauté.

Depuis 1973, Marcel Roy marque la vie scolaire de générations d’élèves. Enseignant passionné d’histoire et de langue française, il a su transmettre sa curiosité intellectuelle avec une grande humanité.

Il est aussi à l’origine du théâtre à l’école, une initiative qui a permis à de nombreux jeunes de s’épanouir autrement.

Président de la Fondation de l’EJM pendant plusieurs années, il a contribué à la réalisation de nombreux projets, dont la piste d’athlétisme, une salle d’entraînement, un laboratoire de sciences, et l’espace Garaga. L’école a même nommé une salle en son honneur, soulignant l’empreinte durable de son engagement.

Historien de l’école, Marcel Roy a aussi créé le comité des anciens, travaillant à préserver la mémoire de l’établissement. Il a également siégé pendant 12 ans comme conseiller municipal à la Ville de Beauceville, entre 1993 et 2005.

« Marcel Roy est un ambassadeur par excellence. Un pilier de notre communauté. Un homme dont l’impact se mesure autant dans les salles de classe que dans le cœur des Beaucevillois et Beaucerons de la région. Au nom des citoyens de Beauce-Nord, merci pour tout ce que tu as été, tout ce que tu fais encore, et tout ce que tu représentes pour tant de gens. Chapeau mon ami! », a exprimé Luc Provençal, saluant le parcours inspirant de Marcel Roy.