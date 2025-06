Gaétan espère sincèrement trouver l'amour

Voir la galerie de photos

En participant à la 14e saison de L’Amour est dans le pré, Gaétan Lehoux espère sincèrement trouver la femme qui saura le charmer.



Fils d’agriculteur, il a grandi sur une ferme laitière à Saint-Elzéar où il a désormais son propre élevage de Cerfs rouges.

L’homme de 55 ans est également père de quatre enfants. C’est en discutant avec eux à la Cabane à sucre qu’il a décidé de tenter l’aventure dans l’émission. Ces enfants l’ont inscrit en rédigeant notamment un très beau texte sur sa personnalité et il a finalement été sélectionné pour le premier tour. Si Gaétan reçoit assez de lettres de candidates potentielles, il pourra faire partie officiellement de la prochaine saison.

Une femme qui l’attire

Gaétan est célibataire depuis trois ans et il est vraiment bien seul. « On dit souvent qu’il ne faut pas attendre après les autres pour être heureux et je le suis vraiment. Je ne tiens pas absolument à rencontrer, mais si je trouve la bonne personne, ce serait vraiment agréable », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Pour lui, la bonne personne serait quelqu’un de simple, démonstratif, qui n'a pas peur de ses sentiments et qui l’attire. « Un élément qui est important pour moi, c'est que je sois attiré par cette personne-là et qu'elle soit attiré par moi, qu’elle puisse me retenir. »

C’est au mois d’août que seront dévoilés les participants finalistes de cette saison 14.

Pour mieux le connaître, visionnez l’entrevue vidéo ci-dessus.