Jérémie Doyon, une étoile montante du volleyball

Un autre athlète de la Beauce est en train de développer une carrière professionnelle sur la scène internationale, dans une discipline sportive en pleine expansion au Québec: le volleyball.

En effet, le Joselois Jérémie Doyon entamera dès septembre une saison avec l'équipe suédoise de Vingâker, formation avec laquelle il vient de signer un tout nouveau contrat.

« J'ai bien hâte de commencer », a partagé le jeune homme de 26 ans, dans une entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Il s'adonne à ce sport depuis l'âge de 12 ans. De secondaire 3 à 5, il était inscrit au programme sports-études de l'école secondaire Veilleux pour perfectionner ses habiletés dans la discipline.

Avec un gabarit de 6'4", il a rejoint l'équipe des Volontaires du Cégep de Sherbrooke en 2017. Par la suite, il a fait parti de l'équipe du Vert & Or de l'Université de Sherbrooke, qui a gagné trois championnats provinciaux consécutifs, ainsi qu'une médaille de bronze et deux médailles d'argent aux championnats canadiens universitaire.

Jérémie Doyon n'en sera pas à sa première expérience professionnelle en Suède. En effet, il a joué la saison 2024-2025 avec l'équipe Vitoria SC au Portugal.

Il a aussi tâté du volleyball de plage masculin avec l'équipe nationale du Canada au cours des étés 2021, 2023 et 2024.

Détenteur d'un baccalauréat en kinésiologie, il a également une formation de thérapeute sportif MAT (Muscles Activation Technique).

Enfin, le Beauceron comptera parmi les 28 athlètes de volleyball professionnels, universitaires et de haut niveau, provenant des quatre coins du Québec, qui participeront au Momentum 2026, un événement célébrant le passé, le présent et l'avenir du volleyball québécois.

Présentés par Volleyball Québec le 2 août prochain au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal, ces matchs de haut niveau se tiennent dans le cadre des célébrations du 50ᵉ anniversaire des Jeux olympiques de Montréal de 1976.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Jérémie Doyon en cliquant sur la flèche de lecture sur la photo en début d'article.