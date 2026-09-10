Plus de 130 heures au piano
Nathan Loignon à l'assaut d'un record Guiness
Du 18 au 23 septembre, le Beauceron Nathan Loignon s'installera dans le mail central de Laurier Québec pour relever le défi le plus ambitieux de sa jeune carrière: tenter de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu.
Cet événement exceptionnel mettra à l'épreuve l'endurance physique, la concentration et la détermination du pianiste, qui devra maintenir sa performance pendant plus de cinq jours afin de franchir le cap des 130 heures de piano.
Pendant toute la durée de cette tentative, le Georgien repoussera ses limites dans une aventure à la fois musicale, physique et humaine. Ce défi se veut également un grand rassemblement. Pendant les heures d'ouverture de centre commercial, le public sera invité à venir suivre la progression de Nathan, l'encourager et vivre les moments forts de cette tentative de record.
«Ce défi représente beaucoup plus qu'un record pour moi. C'est une occasion de pousser ma passion pour le piano jusqu'au bout de mes limites. Je sais que ce sera extrêmement exigeant. mais je veux aller jusqu'au bout. Et savoir que le public sera là pour m'encourager va
certainement me donner de l'énergie dans les moments les plus difficiles», a expliqué l'artiste de 20 ans.
Cette tentative de record survient également à un moment important dans le parcours musical
de Nathan Loignon. Son album Douce folie saisonnière permettra au public de découvrir son univers musical au-delà de l'exploit qu'il s'apprête à réaliser.
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