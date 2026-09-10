Family x Project: un Mariverain crée un jeu vidéo inspiré par ses proches

Après des mois de travail et de sacrifices, le Mariverain Jin Ly, aussi connu sous le pseudonyme de MrLiShow, lancera prochainement son premier jeu vidéo, Family x Project.

Fondateur du nouveau studio indépendant Team Versus, il a crée ce jeu de combat en 2.5D qui met en scène des personnes de son entourage.

Tout a commencé lorsqu'il a conçu un court dessin animé pour faire une surprise amusante à ses proches lors du gender reveal annonçant la naissance de sa fille, Adély. Ce qui ne devait être qu'une blague de famille a rapidement pris des proportions inattendues. Captivée par l'univers, sa communauté l'a poussé à développer une websérie complète de 18 épisodes, disponible gratuitement sur YouTube.

L'idée de mettre en scène ses personnages dans un jeu vidéo lui a alors paru être une suite logique. Ainsi, il a transposé cet univers futuriste fantastique où la jeune Adély, ses neveux, nièces, amis et même les animaux de compagnie de la famille deviennent des super-héros combattant des démons.

Impliquer la communauté

Pour mener à bien son projet, Jin Ly a besoin de le faire essayer aux plus de personnes possibles son jeu. Aussi, il apprécie de partager et échanger avec sa communauté.

En ce sens, il tiendra un tournoi amical de Family x Project le 25 septembre, de 17 h 30 à 20 h 30, à la Maison des Jeunes L'Utopie de Sainte-Marie. Les jeunes de 12 à 17 ans auront la chance de tester le jeu et d'assister à une mini-conférence du créateur sur son parcours inspirant et les coulisses du développement de jeux vidéo.

De plus, le studio Team Versus a reçu une prestigieuse invitation de la part de Stéphane Couture, coordonnateur Esport au Cégep de Thetford, afin de permettre à ses étudiants de tester et d'analyser le jeu.

Enfin, alors que le studio prépare activement sa campagne Kickstarter, Team Versus souhaite faire découvrir son projet à sa communauté régionale et offre des accès anticipés exclusifs à son build Alpha à des passionnés et des créateurs de contenu curieux de tester le jeu. Cette future campagne de sociofinancement permettra au studio de passer à la vitesse supérieure. Les fonds récoltés donneront notamment les moyens au développeur de se consacrer à temps plein à sa création pour peaufiner le design des personnages et des décors. Le sociofinancement servira également à engager du personnel spécialisé, incluant des acteurs de doublage professionnels (voice actors) pour prêter leurs voix aux nombreux protagonistes du jeu.

Rencontrez Jin Ly et apprenez-en plus sur son univers ainsi que sur sa passion dans l'entrevue vidéo ci-dessus.