Rencontre avec Sean Magill
Caravan Softoys: des toutous tout doux jusque sur la Lune
Fabriquer des toutous c’est tout un art et ça, Sean Magill, président de Caravan Softoys, l’a bien compris.
Selon lui, le plus important c’est qu’un toutou soit doux et mou, pour que les enfants puissent les câliner. Et c’est avec cette vision qu’il dirige la conception de chacune de ses nouvelles peluches depuis qu’il a acquis l’entreprise en 2014.
De Montréal à la Beauce et plus loin encore
Caravan Softoys est une entreprise qui produit entre autres des peluches pour les parcs d’amusements et les carnavals partout au pays et aux États-Unis. Elles sont pensées ici et fabriquées en Chine.
Cette compagnie a été fondée en 1986 à Boisbriand. Embauché en 2003, Sean Magill y a fait ses premières années en tant que directeur des ventes. Onze ans plus tard, il a racheté l’entreprise avant de la déménager en Beauce en novembre 2020. « On était à Boisbriand, on avait notre commerce là-bas. On n'avait pas de magasin, mais on avait nos entrepôts là-bas. Et, durant le COVID, c'est là que je suis venu en Beauce, pour visiter. J'ai vraiment aimé ça et j'ai décidé d'acheter ici et de tout déménager », a-t-il expliqué en entrevue avec EnBeauce.com.
À ce jour, la compagnie connaît une croissance montante. « On fournit beaucoup plus de parcs, beaucoup plus de carnavals. On est dans tous les centres d'attraction », a précisé le président. Ses produits se retrouvent partout à travers le Canada. « On est le plus gros importateur de toutous dans le domaine de l’amusement, de Vancouver à Terre-Neuve jusqu'en Floride, au Texas ou encore au Minnesota. » Puis il y a le magasin de Saint-Benoît-Labre, ouvert au public, dans lequel on retrouve des jouets et évidemment, de nombreux toutous.
Au-delà des frontières, une création de Caravan Softoys va même rejoindre l’Espace. En effet, l’entreprise a obtenu un contrat avec la NASA, rien de moins, pour la production de Rise. Rise, c’est une petite peluche ronde, mi-Terre mi-Lune, qui s’envolera à bord de la mission Artemis 3, un vol spatial habité de la NASA prévu pour 2027.
S’engager pour les enfants d'ici
Beauceron d’adoption, Sean Magill implique son entreprise dans plusieurs causes locales, notamment celles qui touchent les enfants dont le Tournoi provincial de hockey Bantam Saint-Georges, la Fondation Santé Beauce-Etchemin ou encore le 24 DH.
Découvrez le magasin et apprenez-en plus dans l'entrevue vidéo ci-dessus.
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