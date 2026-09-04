Il remporte 5 M $ avec un billet à gratter

Un résident de Chaudière-Appalaches, Alexandre Patoine, a remporté l’un des gros lots de 5 M$, du billet à gratter 5 000 000 $ extrême de Loto-Québec

Le trentenaire aime bien acheter quelques billets de loterie, après sa semaine de travail. Récemment, il s’est procuré le sien chez DépaMax, de Sainte-Marie, qu’il a gratté directement sur place.

À sa grande surprise, le nombre 37, qui se trouvait dans le dernier jeu, était associé au gros lot de 5 000 000 $! Il a immédiatement fait valider son billet, afin qu’on lui confirme son gain. « Ça a sonné du bon bord! », a-t-il raconté au moment de réclamer son lot, en faisant référence au son du terminal.

Il s’est empressé d’annoncer la bonne nouvelle à sa conjointe et aux membres de sa famille.

Il ne prévoit pas arrêter de travailler de sitôt et compte utiliser le montant qu’il a remporté pour gâter ses proches.