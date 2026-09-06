Créations L'artis-Anna: une boutique tissée d'amour et de résilience

Durant les deux dernières décennies, Nathalie Poulin a appris qu’à travers les défis de la vie pouvaient s’installer de belles histoires d’amour. EnBeauce.com l’a rencontré.

En 2002, cette résidente de Saint-Georges a donné naissance à sa dernière fille, Anna. Trois ans plus tard, la famille a appris qu’Anna souffrait d'une maladie dégénérative qui s'appelle le syndrome de Leigh.

À ce moment-là, les médecins estimaient qu’avec cette maladie-là, les enfants vivaient jusqu'à l'âge de 2 à 5 ans et pensaient qu'Anna allait vivre environ douze mois. Ses parents ont alors décidé de la garder à la maison pour la prendre en charge quotidiennement. Finalement, les années sont passées et, entourée de sa famille, la jeune fille a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans, après neuf années de soins palliatifs à domicile.

S’évader par le tricot

La maladie contraignait Anna à rester à l’intérieur en hiver s’il faisait trop froid, mais aussi souvent en été à cause de plusieurs allergies. Pour se changer les idées et occuper les journées à la maison, Nathalie s’est remise au tricot.

« J'avais appris à tricoter à l'âge de dix-huit ans. J'avais suivi des cours. Puis là, je me suis remise au tricot et j'allais dans une boutique qu'il y avait ici, en Beauce. La dame était dans sa maison aussi et j'ai été sa cliente à peu près un an et demi lorsqu’elle m’a annoncé qu'elle fermait sa boutique », a-t-elle expliqué en entrevue avec EnBeauce.com. « Alors moi, je suis revenue à la maison et j'ai dit à mon conjoint, “Je trouve ça dommage qu'on ne soit plus capable d'avoir de fibres à Saint-Georges. Est-ce que je pourrais partir ça tranquillement tout en m'occupant d'Anna?” ». Ce à quoi son conjoint lui a répondu qu’il lui préparerait un local à la maison si la Ville lui en donnait l’autorisation.

Ainsi, le commerce des Créations l’artis-Anna a ouvert ses portes en 2011 et célèbre cette année son quinzième anniversaire. Le nom de l’endroit est évidemment inspiré de la jeune battante. « Je me suis dit qu’avec son nom dans ça, Anna serait toujours avec nous, même le jour où elle serait partie. »

À l’image de la générosité et la bienveillance de Nathalie, qui s’occupe également de Gabrielle, la fille de son conjoint âgé de 38 ans qui vit avec une déficience intellectuelle, le projet est devenu une affaire familiale. Les autres filles de Nathalie, Sarah et Myriam, s'impliquent à leur manière lorsque nécessaire.

« Il faut remercier en premier Anna, parce que si Anna n'avait pas été malade, probablement que je n'aurais pas fait ce métier. Alors l'histoire est pour dire que, dans le fond, même si on a des épreuves, des fois ça se transforme en une belle histoire d'amour », a-t-elle conclu.

Sa boutique les Créations L'artis-Anna se trouvent au sous-sol de sa maison, au 2485 197e Rue, à Saint-Georges.

Apprenez-en plus sur sa boutique, son histoire et sa passion, autant pour le tricot que pour ses clients, dans l’entrevue vidéo ci-dessus.