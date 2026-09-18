Le pianiste Nathan Loignon entreprend aujourd'hui son marathon musical

C'est aujourd'hui que le Beauceron Nathan Loignon s'installe dans le mail central du centre commercial Laurier Québec pour tenter de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu.

Cet événement exceptionnel mettra à l'épreuve l'endurance physique, la concentration et la détermination du pianiste, qui devra maintenir sa performance pendant plus de cinq jours afin de franchir le cap des 130 heures de piano.

Le public est invité à venir suivre sa progression, à l'encourager et vivre les moments forts de cette tentative de record.

Le jeune homme de 20 ans doit s'exécuter au clavier jusqu'au mercredi 23 septembre, pour obtenir la reconnaissance Guiness.