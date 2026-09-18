Nous joindre
Publicité
Gens de chez-nous

Plus de 130 heures au piano

Le pianiste Nathan Loignon entreprend aujourd'hui son marathon musical

LOIGNON.jpg
Photo: Courtoisie

C'est aujourd'hui que le Beauceron Nathan Loignon s'installe dans le mail central du centre commercial Laurier Québec pour tenter de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu.

Cet événement exceptionnel mettra à l'épreuve l'endurance physique, la concentration et la détermination du pianiste, qui devra maintenir sa performance pendant plus de cinq jours afin de franchir le cap des 130 heures de piano.

Le public est invité à venir suivre sa progression, à l'encourager et vivre les moments forts de cette tentative de record.

Le jeune homme de 20 ans doit s'exécuter au clavier jusqu'au mercredi 23 septembre, pour obtenir la reconnaissance Guiness.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le pianiste Nathan Loignon a joué 24 heures de piano en direct
Gens de chez-nousPublié hier à 10h00

Le pianiste Nathan Loignon a joué 24 heures de piano en direct

En tentant de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu, le Beauceron Nathan Loignon a passé 24 heures derrière son clavier. Malheureusement, il aurait fallu franchir le cap des 130 heures de piano pour atteindre cet objectif. « Nathan est allé jusqu’au bout de ce qu’il pouvait donner. Pendant 24 ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Sylvio Morin