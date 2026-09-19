Le pianiste Nathan Loignon a joué 24 heures de piano en direct

En tentant de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu, le Beauceron Nathan Loignon a passé 24 heures derrière son clavier.

Malheureusement, il aurait fallu franchir le cap des 130 heures de piano pour atteindre cet objectif. « Nathan est allé jusqu’au bout de ce qu’il pouvait donner. Pendant 24 heures, il a joué avec tout son cœur, sa passion et une détermination exceptionnelle », a mentionné son équipe dans une publication sur les réseaux sociaux. « Ce défi était profondément personnel, et ce qu’il vient d’accomplir est déjà immense. Aujourd’hui, on ne retient pas ce qu’il restait à faire, mais bien ces 24 heures extraordinaires. Nathan, nous sommes tellement fiers de toi! »

Le prodige n'a pas dit son dernier mot, car ce n'est que partie remise.

Rappelons qu'il était installé dans le hall du centre commercial Laurier à Québec et son défi était diffusé en direct sur YouTube.