Tentative de record Guinness
Le pianiste Nathan Loignon a joué 24 heures de piano en direct
En tentant de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un individu, le Beauceron Nathan Loignon a passé 24 heures derrière son clavier.
Malheureusement, il aurait fallu franchir le cap des 130 heures de piano pour atteindre cet objectif. « Nathan est allé jusqu’au bout de ce qu’il pouvait donner. Pendant 24 heures, il a joué avec tout son cœur, sa passion et une détermination exceptionnelle », a mentionné son équipe dans une publication sur les réseaux sociaux. « Ce défi était profondément personnel, et ce qu’il vient d’accomplir est déjà immense. Aujourd’hui, on ne retient pas ce qu’il restait à faire, mais bien ces 24 heures extraordinaires. Nathan, nous sommes tellement fiers de toi! »
Le prodige n'a pas dit son dernier mot, car ce n'est que partie remise.
Rappelons qu'il était installé dans le hall du centre commercial Laurier à Québec et son défi était diffusé en direct sur YouTube.
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