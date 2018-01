Une semaine de lecture remplie de découvertes à la Bibliothèque Madeleine-Doyon

Dans le cadre de la semaine de lecture de l’École de Léry, la Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville a accueilli près de 300 élèves. Les rencontres, les activités et les visites libres de la bibliothèque ont permis aux jeunes de découvrir le monde merveilleux de la lecture. ​

À lire également :

Le 24 janvier a eu lieu une conférence d’Alain Lessard, un auteur, producteur et conférencier qui est venu rencontrer les élèves de 4e 5e et 6e années. Lors de cette rencontre, il a été question de son parcours, de l’importance de croire en soi ainsi que de croire en ses rêves. Il était accompagné d’Emilie Bouchard, une auteure, compositrice et interprète. Elle a également partagé son parcours tout en interprétant quelques chansons pour animer la conférence.

Les élèves de maternelles, 1ère, 2e et 3e année ont pu assister à un conte animé intitulé Achille le Chevalier le 25 janvier. Ce conte a transporté les jeunes dans un monde imaginaire rempli de chevaliers, de princesses et de dragons.

Ces activités ont permis de constater que les jeunes continuent à aimer la lecture.