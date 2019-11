Exposition de Star Wars au profit des jeunes de Beauce-Sartigan

Plus de 80 répliques exactes des vaisseaux de l’univers élargi des films et des jeux vidéo de Star Wars feront partie d'une exposition qui se tiendra les 6 et 7 décembre à la Maison des Jeunes de Beauce-Sartigan située à Saint-Georges.

Les profits de cet évènement, organisé en collaboration avec l’artiste Carl Gauthier, en vue de la sortie du nouveau film de Star Wars en décembre, seront remis à la Maison même pour financer des activités pour sa clientèle d'adolescents.

Cette exposition constitue la plus grande collection de vaisseaux Battle Damaged au Canada. Les visiteurs auront également l’opportunité de remporter l’un des modèles présentés lors de l’exposition. Les lieux seront accessibles de 18 h à 21 h le 6 décembre et de 10 h à 17 h le samedi 7 décembre, au coût de 5$ par personne et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

La Maison des Jeunes Beauce-Sartigan, est un organisme à but non-lucratif qui œuvre depuis 1990 auprès des adolescents âgés entre 12 et 17 ans.