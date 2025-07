Un nouveau guichet pour faciliter l'accès à l'avortement

Dans un souci de faciliter l'accès aux services d’interruption volontaire de grossesse, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches met en place un guichet unique pour les personnes souhaitant un avortement.

Ce guichet est déjà opérationnel et a pour objectif d'assurer un accès harmonisé aux services d'interruption volontaire de grossesse pour toutes les personnes qui en font la demande dans la région.

Cette initiative découle de la volonté de répondre aux besoins de la clientèle qui souhaite prendre des décisions éclairées concernant leur grossesse. En centralisant les demandes et en offrant un accompagnement personnalisé tout au long du processus, le guichet unique vise à améliorer l’expérience de la clientèle. Les services proposés incluent, entre autres une prise en charge rapide, des informations claires sur les procédures, une offre de proximité pour la pilule abortive et un accompagnement par un professionnel de la santé et des services sociaux.

« Notre priorité est d’offrir un service humain et de qualité à toutes les personnes qui ont besoin de ce service. Nous sommes heureux de mettre en place une solution simple, efficace et accessible pour les accompagner », a déclaré madame Marie-Hélène Jean, directrice adjointe du programme jeunesse au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Le guichet unique est accessible en ligne et par téléphone. La clientèle pourra ainsi obtenir des informations détaillées et être orientée vers les ressources nécessaires pour leur suivi.