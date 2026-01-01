« Je me sentais aux olympiques », Manon Bougie fière pour Saint-Georges

La mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a allumé, ce samedi 7 mars, le flambeau des prochains Jeux du Québec à l’issue de la cérémonie de clôture de la 60e finale hivernale tenue à Blainville.

Ce geste symbolique marque officiellement le passage du relais vers la Beauce, qui accueillera la 61e finale des Jeux du Québec d’été du 30 juillet au 7 août 2027.

Pour la région, l’événement représente un moment important. En effet, environ 3 000 athlètes sont attendus à Saint-Georges et dans les municipalités de Chaudière-Appalaches. L’organisation reposera également sur la participation d’un vaste réseau de bénévoles.

« C’est un immense privilège que SPORTSQUÉBEC nous confie la tenue des Jeux du Québec à l’été 2027. C’est avec fierté et le cœur grand ouvert que la Ville de Saint-Georges et les municipalités de la région recevront l’événement sportif le plus important au Québec », a déclaré Manon Bougie.

Elle a rappelé l’ampleur de la mobilisation nécessaire pour accueillir la compétition. « Avec l’équipe du comité organisateur, c’est plus de 2 500 bénévoles qui se déploieront sur le territoire pour faire de cet événement une réussite. “Vraiment unis par la flamme”, c’est ensemble que nous célébrerons avec tout le Québec cette grande fête sportive. »

Une visite inspirante à Blainville

La mairesse faisait partie de la délégation beauceronne présente à Blainville pour observer le déroulement de la finale hivernale et échanger avec les responsables locaux. Rencontrée à la fin de la séance du conseil municipal de Saint-Georges ce lundi soir, elle explique que cette visite lui a permis de mieux mesurer l’ampleur de ce qui attend la région.

« On était allé quand même à Trois-Rivières et Sherbrooke, mais ça semblait loin, tandis que là on disait : c'est nous les prochains. Moi, j'ai fait une liste de plein de petits points que je voyais, puis comment j'avais le goût que ça se passe chez nous. Donc, c'était vraiment motivant. Ça donnait le goût. »

Des échanges ont également eu lieu avec la mairesse de Blainville afin de tirer des enseignements de l’expérience actuelle. « Elle m'a partagé plusieurs choses, puis même on s'est entendu : elle m'a donné ses coordonnées et je vais la rappeler. Je lui ai dit dans deux semaines parce que je voulais laisser le temps de décanter, puis avoir les bons et les mauvais coups. »

« Je me sentais aux olympiques »

La cérémonie de clôture, au cours de laquelle Manon Bougie a allumé la flamme, a marqué un moment particulièrement symbolique pour la future ville hôte. « J'étais vraiment fière. Je me sentais aux olympiques. J'étais fière pour les Beaucerons et pour Saint-Georges », a-t-elle confié.

Elle souligne également que l’accueil des Jeux du Québec par une ville de taille moyenne représente un défi, mais aussi une occasion de mobilisation. « C'est compliqué d'avoir les Jeux du Québec, puis on veut pas que ce soit juste les grandes villes qui puissent les avoir. On trouve ça important. On sait qu'il y aura des défis, mais en même temps il y a des côtés positifs. »

Selon elle, le caractère plus communautaire de la Beauce pourrait devenir une force lors de l’événement. « On est un petit milieu. Je pense que ça va être super accueillant, mobilisant, plus que dans les grandes villes. »

La cérémonie de clôture a également permis de souligner les performances des athlètes de Chaudière-Appalaches lors de cette finale hivernale. La région a terminé la compétition avec 51 médailles, un record pour une finale d’hiver.

La mairesse a aussi tenu à saluer le porte-drapeau de la délégation régionale, Zachary Taillefer, de Saint-Georges, qui a remporté trois médailles d’or en haltérophilie tout en établissant trois records dans sa catégorie. Elle a également cité, en ouverture du conseil de ville, le nom de chaque athlète qui a participé aux Jeux du Québec à Blainville.

« Bravo à tous les représentants de la région. Vous avez toute mon admiration pour votre détermination et votre volonté de vous dépasser », a-t-elle ajouté.

Alors que la flamme symbolique des Jeux du Québec s’apprête à prendre la direction de la Beauce, les préparatifs se poursuivent déjà pour l’édition de 2027. Pour la mairesse de Saint-Georges, ce moment marque le début d’un nouveau chapitre pour la région. « J'aurais aimé partir avec la flamme, mais… il faut attendre encore un petit peu », a-t-elle conclu avec le sourire.