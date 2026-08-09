Fermeture de rues pour la tenue du Triathlon de Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges procédera à la fermeture temporaire de rues sur la rive Ouest dans le cadre du triathlon — un événement-test organisé par le comité des Jeux du Québec 2027 — qui se déroulera le samedi 15 août prochain, entre 7 h 45 et 11 h 30.

Rappelons que la compétition comprend trois disciplines, soit la natation, le cyclisme et la course à pied.

Pour la portion cyclisme, les participants rouleront (voir la carte) :

➢ du stationnement du parc Veilleux via la promenade Chaudière et la 1re Avenue

Clermont-Pépin, jusqu’à la 14 e Rue;

➢ sur la 14e Rue, entre la 1re Avenue Clermont-Pépin et la 7e Avenue;

➢ sur la 7e Avenue, entre la 14e Rue et la 10e Rue;

➢ sur la 10e Rue, entre la 7e Avenue et la 30e Avenue;

➢ retour sur la 10 e Rue, jusqu’à la 8 e Avenue;

➢ sur la 8 e Avenue, entre la 10e Rue et la 15e Rue;

➢ sur la 15 e Rue, de la 8e Avenue à la 1re Avenue Clermont-Pépin et la promenade Chaudière, jusqu’au stationnement du parc Veilleux.

Rues fermées et détours

Pour assurer la sécurité des participants en tout temps, toutes ces voies de circulation seront fermées hermétiquement, incluant le boulevard Dionne, qui sera également fermé à la hauteur de la 14e Rue et de la 15e Rue.

Pour les résidents des rues fermées, l’organisation rappelle aux citoyens de ne pas stationner leur véhicule dans les rues mentionnées. Si vous devez le faire, elle vous invite à les déplacer sur des rues limitrophes qui ne sont pas sur le parcours de la course. Au moment de la course, aucun véhicule ne pourra se trouver sur le parcours. S’il devait y en avoir, ceux-ci seront remorqués.

Ainsi, durant l’avant-midi du 15 août, les conducteurs qui voudront traverser le secteur ouest du sud au nord, ou vice-versa, pourront emprunter un chemin de détour via la 25e Rue, la 30e Avenue et la 42e Rue Nord. Quant aux camionneurs, qui arriveront de la 42e Rue Nord, ils devront faire un détour via le chemin Royal vers la municipalité de Notre-Dame-des-Pins et la route 173 pour accéder au secteur est de la ville de Saint-Georges et vice-versa.

Fermeture temporaire des passerelles

La portion course à pied se tiendra, elle, sur les sentiers qui relient les trois passerelles et une partie de la piste cyclable dans le secteur est, jusqu’à la hauteur du centre commercial Place Centre-Ville.

Stationnement du parc Veilleux

Le cœur de l’événement se tiendra sur le stationnement du parc Veilleux. Afin de pouvoir déployer tout le matériel nécessaire pour la tenue de la course, le stationnement sera fermé à compter du vendredi 8 h, jusqu’au dimanche 15 h.

Pour des raisons de sécurité, aucun véhicule ne pourra s’y retrouver au départ de la course samedi matin. Le cas échéant, l’organisation devra faire remorquer les véhicules. Veuillez noter que l’accès à la mise à l’eau du parc Veilleux sera fermé. Les amateurs de sports nautiques qui désirent utiliser un plan d’eau durant cette période pourront se rendre au parc du barrage Sartigan.

Les personnes qui désirent s’inscrire comme bénévoles pour cet avant-midi d’activités peuvent le faire par courriel à l’adresse suivante :reception@2027.jeuxduquebec.com. Suivez l’événement sur la page Facebook de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027.

Si le comité organisateur veut être prêt pour ce grand événement qui nous attend dans un an, il est impératif de tenir des événements-tests comme celui-ci. Ville de Saint-Georges vous invite à prévoir vos déplacements et vous remercie de votre précieuse collaboration dans le cadre de cet événement préparatoire à la 61e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Saint-Georges à l’été 2027.