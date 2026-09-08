La mascotte de la Finale des Jeux du Québec 2027 dévoile son nom

Le renard rouge qui accompagnera la 61e Finale des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027 porte désormais un nom : BRIO. Le Comité organisateur (COFJQ 2027) en a fait l'annonce ce mardi 8 septembre, dans la cafétéria du Cégep Beauce-Appalaches, devant des étudiants, des membres du personnel et plusieurs partenaires de l'événement.

La mascotte avait fait sa première apparition publique lors de l'événement test La Flambée, les terrasses embrasées. La population avait ensuite été invitée à proposer un nom pour le personnage, une flamme sur la tête, et près de 500 suggestions ont été reçues avant que le comité de sélection ne retienne BRIO.

Selon le comité, ce nom fait référence à la fierté du dépassement et à la réussite, autant celle des jeunes athlètes que celle des bénévoles, des partenaires et de la communauté qui contribuent à la tenue de l'événement.

Un concept né au Cégep

Le concept visuel de la mascotte est le fruit d'une collaboration avec le département des Arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches.

Parmi les designs soumis par les étudiants du cours Initiation à l'infographie, c'est la proposition de Zoé Giroux et Mégan Duguay qui a été retenue par le comité de sélection, formé de bénévoles de différents horizons. Le renard a été choisi pour représenter l'ingéniosité, la ruse, l'agilité et la débrouillardise, des traits que le comité associe aux Beaucerons.

À noter que la mascotte sera présente, dès cette fin de semaine dans les activités sportives des Condors. Elle sera d'abord sur le terrain des Condors pour le matchs de football contre Lionel-Groulx à 13h, puis se dirigera au Centre Sportif Lacroix-Dutil dès 14, pour le match d'ouverture des Condors hockey contre Princeville.

Pour rappel, la 61e Finale des Jeux du Québec se déroulera à Saint-Georges du 30 juillet au 7 août 2027. Il s'agit du plus important rassemblement multisport au Québec, avec 3 500 athlètes de 12 à 17 ans provenant de 19 régions, et des retombées économiques évaluées à près de 30 millions de dollars pour la région.