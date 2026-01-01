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Avec plusieurs jeunes athlètes

Jeux du Québec 2027: la Municipalité de Saint-Martin accueillera du baseball

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20 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La municipalité de Saint-Martin accueillera des compétitions de baseball dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se tiendra à Saint-Georges du 30 juillet au 7 août 2027.

Le comité organisateur a confirmé, ce mercredi 20 mai, que Saint-Martin a été choisie comme troisième site de compétition pour cette discipline, au terme d’un processus ayant impliqué plusieurs municipalités de la région.

Selon les organisateurs, la candidature de Saint-Martin s’est distinguée notamment par son implication dans le développement du baseball ainsi que par la qualité et la logistique de ses installations sportives.

Dans le cadre de cette sélection, trois délégations seront également hébergées à la polyvalente Bélanger, où seront assurés l’hébergement et les repas des athlètes pendant les Jeux.

« Cette sélection témoigne de la mobilisation des milieux et de la qualité des infrastructures sportives dans la région. Elle s’inscrit pleinement dans notre objectif de faire rayonner l’ensemble de la Beauce à travers les Jeux », a indiqué Amélie Ferland, directrice générale adjointe aux opérations sportives et services aux participants.

Pour rappel, la 61e Finale des Jeux du Québec réunira environ 3 500 athlètes âgés de 12 à 17 ans provenant de 19 régions du Québec. Les organisateurs estiment les retombées économiques de l’événement à près de 30 millions de dollars pour la région.

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