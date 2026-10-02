À Saint-Georges
Un compte à rebours est lancé à 300 jours de la 61e Finale des Jeux du Québec
À l’aube du cap symbolique des 300 jours précédant la cérémonie d’ouverture de la 61e Finale des Jeux du Québec à Saint-Georges, le Comité organisateur va dévoiler au cours des prochains jours un panneau de décompte qui sera installé devant la Maison des Jeux.
Situé au 1 500 boulevard Dionne à Saint-Georges, cette initiative vise à marquer officiellement le début du compte à rebours menant à l’événement, qui se tiendra du 30 juillet au 7 août 2027.
Visible pour les citoyens et les visiteurs, ce tableau permettra de suivre quotidiennement le nombre de jours, heures, minutes restant avant l'arrivée des quelque 3 500 athlètes attendus à Saint-Georges. Il symbolise également l'entrée dans la dernière ligne droite des préparatifs entourant le plus important rassemblement multisport au Québec.
« Le seuil des 300 jours nous rappelle à quel point l'événement approche rapidement. C'est un moment charnière qui permet de mesurer le travail accompli jusqu'à maintenant, mais également tout l'élan qui se bâtit dans la communauté en vue de l'été 2027 », a déclaré Marie-Andrée Giroux, directrice générale du Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027 (COFJQ 2027).
Un appel à la mobilisation le 8 octobre
Dans la foulée de cette annonce, le Comité organisateur invite la population à participer à sa prochaine collecte de fonds aux feux de circulation, qui se tiendra le jeudi 8 octobre, de 15 h 30 à 18 h. Des bénévoles seront présents à plusieurs intersections de Saint-Georges afin de recueillir les contributions du public au profit de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027.
Les fonds amassés contribueront au financement de l'événement et au déploiement des services nécessaires à l'accueil des athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et visiteurs qui convergeront vers la région à l'été 2027. Cette collecte est une occasion simple et concrète pour la population de participer à l'aventure et de contribuer à faire de cet événement un succès collectif. Le Comité organisateur tient également à souligner la précieuse collaboration de la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce, partenaire de cette activité.
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