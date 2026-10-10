Plus de 12 500 $ collectés pour la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027

Plus de 12 500 $ ont été amassés par le Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027 (COFJQ 2027) lors de la collecte de fonds tenue aux feux de circulation le jeudi 8 octobre.

Cette somme contribuera au financement de la 61e Finale des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027 et au déploiement des services nécessaires pour accueillir les athlètes, les entraîneurs, les accompagnateurs et les visiteurs qui convergeront vers Saint-Georges à l’été 2027.

Le Comité a tenu à remercier chaleureusement la population, les bénévoles et les partenaires qui ont contribué au succès de l’événement. « Cette collecte démontre une fois de plus la générosité et la force de mobilisation de notre communauté. Chaque don, chaque sourire et chaque heure consacrée par nos bénévoles nous rapprochent de notre objectif : offrir une Finale mémorable, rassembleuse et à l’image de la Beauce. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont participé », a déclaré François Lemieux, coordonnateur mobilisation et services aux spectateurs du Comité.