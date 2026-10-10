Mobilisation exceptionnelle
Plus de 12 500 $ collectés pour la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027
Plus de 12 500 $ ont été amassés par le Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027 (COFJQ 2027) lors de la collecte de fonds tenue aux feux de circulation le jeudi 8 octobre.
Cette somme contribuera au financement de la 61e Finale des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027 et au déploiement des services nécessaires pour accueillir les athlètes, les entraîneurs, les accompagnateurs et les visiteurs qui convergeront vers Saint-Georges à l’été 2027.
Le Comité a tenu à remercier chaleureusement la population, les bénévoles et les partenaires qui ont contribué au succès de l’événement. « Cette collecte démontre une fois de plus la générosité et la force de mobilisation de notre communauté. Chaque don, chaque sourire et chaque heure consacrée par nos bénévoles nous rapprochent de notre objectif : offrir une Finale mémorable, rassembleuse et à l’image de la Beauce. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont participé », a déclaré François Lemieux, coordonnateur mobilisation et services aux spectateurs du Comité.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un compte à rebours est lancé à 300 jours de la 61e Finale des Jeux du Québec
À l’aube du cap symbolique des 300 jours précédant la cérémonie d’ouverture de la 61e Finale des Jeux du Québec à Saint-Georges, le Comité organisateur va dévoiler au cours des prochains jours un panneau de décompte qui sera installé devant la Maison des Jeux. Situé au 1 500 boulevard Dionne à Saint-Georges, cette initiative vise à ...LIRE LA SUITE
La mascotte de la Finale des Jeux du Québec 2027 dévoile son nom
Le renard rouge qui accompagnera la 61e Finale des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027 porte désormais un nom : BRIO. Le Comité organisateur (COFJQ 2027) en a fait l'annonce ce mardi 8 septembre, dans la cafétéria du Cégep Beauce-Appalaches, devant des étudiants, des membres du personnel et plusieurs partenaires de l'événement. La mascotte ...LIRE LA SUITE
Triathlon de Saint-Georges: fermeture de rues demain
C'est demain, entre 7 h 45 et 11 h 30, que la Ville de Saint-Georges procédera à la fermeture temporaire de rues sur la rive Ouest, dans le cadre du triathlon organisé par le comité des Jeux du Québec 2027. Rappelons que la compétition comprend trois disciplines, soit la natation, le cyclisme et la course à pied. Pour la portion cyclisme, les ...LIRE LA SUITE