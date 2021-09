Brian Baillargeon condamné à 39 mois de prison pour voies de fait et agressions sexuelles

Brian Baillargeon, résident de Québec, a été condamné à 39 mois et 15 jours de prison pour des accusations d’agressions sexuelles et de voies de fait.

L’homme de 31 ans a reçu sa sentence ce matin au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce après avoir plaidé coupable aux 16 chefs d’accusations qui pesaient contre lui.

Certains des faits qui lui sont reprochés ont été commis entre juillet 2008 et décembre 2012. En effet, Brian Baillargeon a commis plusieurs agressions sexuelles auprès d’une personne du même âge que lui, cela dans plusieurs villes au Québec, dont Saint-Georges. Il a également proféré des menaces envers cette victime et sa famille.

Qui plus est, entre 2013 et 2018, il s’est livré à plusieurs voies de fait, parfois graves, parfois armé, contre trois victimes. Certaines ont également reçu des menaces de mort ou ont été harcelées par le criminel. Ces faits ont été commis à Saint-Georges, Saint-Gédéon et dans le secteur de Montmagny.

Enfin, en mai et juin 2020 Brian Baillargeon a exprimé des menaces de mort à l’encontre de trois de ses victimes.

La sentence totale était de 72 mois à laquelle a été déduit le temps passé derrière les barreaux depuis son arrestation en décembre 2019.

Il a également des interdits de contact en lien avec les dossiers et son ADN sera enregistré au registre des délinquants sexuels à perpétuité.