Affaire des Montréalais: Wassim Mouladad reconnu coupable

Wassim Mouladad, de Vaudreuil-Dorion, a été reconnu coupable aujourd’hui de plusieurs chefs d’accusation en lien avec l’affaire d’introduction par effraction survenue à Saint-Georges le 7 septembre 2020.

L’accusé a d’abord plaidé coupable lors de son passage en cour aujourd’hui au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. De ce fait, le juge l’a reconnu coupable de ces chefs d’accusation :

introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel

vol qualifié à l’aide d’une arme à feu prohibée

voies de faits graves

extorsion par le biais de la complicité

voies de fait avec une arme

entrave volontairement au travail d’un agent de la paix

À cela s’ajoute un bris de probation auquel il a également plaidé et été reconnu coupable.

Ce dernier reste donc en détention. Il devra revenir en cour le 25 juillet prochain pour faire le point et sa peine lui sera prononcée plus tard.

Son complice Mory Diallo était également convoqué aujourd’hui au palais de justice de la Beauce, mais son dossier a finalement été reporté à ce mercredi 9 février.

Rappelons que le 7 septembre 2020 cinq individus, dont Wassim Mouladad et Mory Diallo, quittent Montréal pour se rendre dans un duplex situé à Saint-Georges, où se trouvent également un garage et une serre de cannabis. Vers 3h dans la nuit, les individus entrent par effraction dans les deux logements. Ils menacent les occupants pour que ceux-ci leur donnent de l’argent et du cannabis. Ils les ont également blessés pendant l’événement.

Également complice dans cette affaire, Shadi Hajj Hassan a été inculpé pour tentative de meurtre avec une arme à feu et condamné à sept ans et neuf mois de prison suite à son jugement le 14 novembre dernier. Il était également accusé des mêmes faits que ces deux camarades, et a plaidé coupable pour tous ces chefs d'accusation.