Agression sexuelle: le dossier s'alourdit pour Jean-François Asselin

Accusé, entre autres, d'agression sexuelle, Jean-François Asselin, résident de La Guadeloupe, devra faire face à la justice au cours des prochains jours.

L'homme âgé de 38 ans a été arrêté le 10 février et est toujours détenu depuis. Aujourd'hui devait avoir lieu son enquête pour remise en liberté, au palais de justice de Saint-Joseph. Une réflexion d'environ une heure et demie où la juge devait décider si oui ou non, Jean-François pourrait être libéré en attendant son procès.

Les huit chefs d'accusations qui pèsent contre lui sont en lien avec des événements survenus auprès de la même victime entre le 11 et le 15 mars 2021 à La Guadeloupe, à Trois-Rivières et ailleurs au Québec. Il s'agit d'agression sexuelle armée, agression sexuelle avec menaces de blessures à des membres de la famille de la victime, séquestration, voies de faits, harcèlement, agression sexuelle avec étranglement, menaces de morts ou de blessures ainsi qu'incitation par la force à la consommation de stupéfiants.

Cependant, de nouvelles victimes se seraient manifestées et deux rapports d'enquête pour des accusations supplémentaires doivent être déposés jeudi matin. Par conséquent, l'avocat de l'accusé a conseillé à son client de reporter l'enquête sur remise en liberté puisque finalement son dossier est « incomplet ». Ce dernier a alors approuvé et il devra se présenter à nouveau jeudi 3 mars, pour la forme.

Notons que Jean-François, qui était présent virtuellement depuis le centre de détention de Québec, semblait choqué et contrarié par ces potentielles nouvelles victimes.

Retour sur les faits

La sergente Ann Mathieu de la Sûreté du Québec raconte les faits comme ils sont indiqués dans le dossier de l'accusé. Jean-François a rencontré la plaignante par hasard sur les réseaux sociaux. Par la suite, ils se sont retrouvés à Trois-Rivières, lieu de résidence de madame, mais « la rencontre ne s'est pas déroulée comme elle aurait dû se dérouler, ou pas comme il l'avait laissé entendre ». Cette femme s'est retrouvée séquestrée, violentée, agressée sexuellement et menacée pendant plusieurs jours. Finalement, cette femme a été relâchée par l'individu au bout d'un moment. Elle s'était présentée au poste de police pour porter plainte pour des menaces, « elle n'avait pas dévoilé l'ensemble des circonstances de l'événement. » Ce n'est que bien plus tard, lorsqu'elle s'est sentie prête, qu'elle a recontacté la police pour dévoiler l'ensemble des événements. C'est à ce moment-là que la Sûreté du Québec a poursuivi dans le dossier et que désormais, huit chefs d'accusation sont portés contre monsieur Asselin.

De ce fait, la Sûreté du Québec demande à toute personne qui aurait des informations sur Jean-François Asselin ou sur ces agissements, de contacter la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264.