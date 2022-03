Contrebande de tabac: 401 039 $ d'amendes pour Richard Quirion

Richard Quirion, 54 ans, un résident de Saint Joseph-de-Beauce, a été condamné par la Cour du Québec à payer des amendes totalisant 401 039$ pour différentes infractions relatives à la contrebande du tabac, vient d'annoncer Revenu Québec par voie de communiqué de presse.

Le contrevenant, qui a plaidé coupable à trois chefs d’accusation, a également été condamné à purger une peine d’emprisonnement de deux mois.

La Sûreté du Québec avait saisi 53 400 cigarettes au cours de perquisitions dans la résidence et dans les véhicules de Quirion le 30 juillet 2020 et le 28 avril 2021. L’enquête a permis d’établir qu’il a vendu un total de 480 000 cigarettes sur une période de deux ans. Le véhicule du contrevenant a été confisqué et son permis de conduire a été suspendu pour trois mois.

Ce récidiviste en est à sa quatrième condamnation en la matière.