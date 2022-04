Des conseils juridiques donnés gratuitement les 23 et 24 avril

Pierre-Olivier Turgeon devra se trouver un nouvel avocat avant le 3 mai, puisque Me Melissa Lessard ne le représentera plus. Cette décision a été approuvée par le juge Stéphane Poulin après que l'avocate ait expliqué que la confiance mutuelle n'existait plus entre l'accusé et sa représentante. Ainsi, Pierre-Olivier Turgeon devra se présenter ...