Michaël Veilleux reconnu coupable d'agression sexuelle

Michaël Veilleux, 34 ans, a été reconnu coupable d'agression sexuelle envers sa soeur Myriam Veilleux, par le juge Frank D'amours lors de l'audience du 20 mai au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Plus de quatre ans après les événements, l'homme de Saint-Georges devrait connaître sa peine le 8 décembre prochain. Il est en liberté en attendant mais ne peut s'approcher de la plaignante.

D'après la victime, les faits sont survenus le 11 mars 2018 alors que celle-ci avait organisé une fête de famille pour les 60 ans de leur père. Elle a été droguée puis conduite au Grand Hôtel à Saint-Georges, où elle s'est réveillée aux alentours de 5 h du matin après avoir été victime de cette agression.

Le procès-verbal indique que la défense n'a présenté aucun témoignage tandis que la poursuite en avait plusieurs, notamment les deux autres frères de la victime et l'enquêteur Louis-David Paré qui était en charge de ce dossier. Des preuves remises à la cour ont également permis au juge de prendre sa décision, comme des échantillons ADN et la trousse d'examen médicolégale prélevée sur la plaignante tout juste après les faits. Il y avait aussi des extraits vidéos provenant du Grand Hôtel (13 segments) et des relevés de transaction dans l'établissement.