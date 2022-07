Une action collective contre Rogers au Québec

Après la panne majeure de son réseau, Rogers est visée par une demande d’autorisation d’action collective au Québec.

Le cabinet LCP Avocat a déposé sa demande au palais de justice de Montréal, lundi. La requête concerne les clients de Rogers, Fido et Chatr, qui n’ont pas reçu de services durant la panne du 8 et 9 juillet ainsi que les clients qui n’ont pas été en mesure d’effectuer une transaction bancaire.

LCP Avocat allègue, entre autres, que Rogers a fait de la fausse représentation en affirmant que son réseau était «le plus fiable au Canada».

La requête survient après une panne majeure du réseau de Rogers, vendredi et samedi. Des millions de Canadiens ont perdu l’accès à leur service de téléphonie mobile, incluant la signalisation du 911, et leur accès internet. La panne a également causé des problèmes à la police, aux tribunaux, à Service Canada, aux radiodiffuseurs et à la technologie Interac, entre autres.

Rogers a affirmé sur Twitter qu'elle va créditer de manière proactive tous les clients touchés par la panne et qu'elle aurait bientôt plus d'informations à partager sur la compensation.

Le ministre canadien de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré qu’il prévoit rencontrer le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, et d’autres leaders des télécommunications.