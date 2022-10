La 39e Clinique juridique téléphonique se tiendra les 22 et 23 octobre

La 39e Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) sera de retour les 22 et 23 octobre, de 9 h à 16 h, pour offrir des conseils gratuits aux citoyens.

Des avocats et des notaires bénévoles répondront aux questions par téléphone. Ce service, sans frais destiné à la population québécoise, est mis en place par le JBM, en partenariat avec le Barreau du Québec et le CAIJ.

« C'est avec grand plaisir que nous retrouverons l'ensemble de nos bénévoles sur place dans les locaux du CAIJ pour la première fois depuis la pandémie. Les jeunes avocat.s.es sont au coeur de l'accès à la justice et font une différence, année après année, dans la vie des justiciables du Québec. La Clinique juridique téléphonique du JBM est un bel exemple de projets qui font une réelle différence dans la vie des québécois.es », a souligné Me Alexandra Paquette, présidente du JBM.

Avec la prestation de conseils juridiques gratuits, cette clinique répond à l'une des deux missions fondamentales du JBM, soit l'accessibilité à la justice. Le passage dans le milieu de la justice peut parfois être source de plusieurs questionnements et il est primordial d'offrir des activités qui permettent à la population de s'informer et de connaitre ses droits, et ce, gratuitement.

Ce rendez-vous bien établi trouve chaque année son public : plus de 4 000 appels de citoyen.ne.s ont été reçus et traités l'an dernier dans le cadre de cette initiative. Les questions les plus fréquemment formulées concernent la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion des successions. Instigateur du projet, le JBM offre ce service deux fois par année depuis 2018, avec le soutien de plus d'une centaine d'avocates et avocats bénévoles et la collaboration du Jeune Barreau de Québec (JBQ) et de l'Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR).

Appelez la Clinique juridique téléphonique du JBM pour vous renseigner sur vos droits, vos obligations et les solutions qui s'offrent à vous pour prévenir ou régler vos différends, en composant ce numéro : 1 844 779 6232.