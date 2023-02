Crimes à caractères sexuels: un résident de Saint-Alfred condamné à neuf ans de prison

Kim Marcoux, un homme de 35 ans résident de Saint-Alfred, a été condamné à 9 ans de prison pour des crimes à caractères sexuels.

C'est la juge Sandra Rioux qui a rendu cette décision le vendredi 10 février dernier, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Trois chefs d'accusation pesaient contre lui.

Il a donc été reconnu coupable d'avoir touché une partie du corps d'un enfant âgé de moins de 16 ans, de l'avoir agressé sexuellement et de lui avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite, et ce, entre le 19 février 2015 et le 17 mars 2021, à Saint-Georges.

En plus des neuf années de prison auxquelles il a été condamné, son nom sera inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans et il doit suivre une ordonnance d'interdiction de contact avec la victime pendant 15 ans. Il ne peut plus non plus se rendre dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou travailler en contact avec des jeunes.

Aussi, Kim Marcoux a l'interdiction d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une durée de 10 ans.