Une 40e édition pour la Clinique juridique téléphonique 

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) proposera les 22 et 23 avril entre 9 h et 16 h, la 40e édition de la Clinique juridique téléphonique afin d’offrir gratuitement des conseils aux citoyens.

Ce service est proposé par des avocats et notaires bénévoles afin de répondre aux questions de la population. Un service totalement gratuit et par téléphone, mis en place par le JBM en partenariat avec le Barreau du Québec et le CAIJ.

« Le JBM est très fier de tenir sa 40e édition de la Clinique juridique téléphonique. C'est avec grand plaisir que nous répondrons à l'ensemble des questions des justiciables, à nouveau, le temps d'une fin de semaine. Les jeunes avocat.s.es sont au cœur de l'accès à la justice et font une différence, année après année, dans la vie des justiciables du Québec. La Clinique juridique téléphonique du JBM demeure un joyau pour notre organisation et démontre bien le genre de geste concret que la communauté juridique peut mettre en place afin de faire une réelle différence », a expliqué Alexandra Paquette, présidence du JBM.

Une édition dédiée à l’accessibilité à la justice

Les prestations de conseils juridiques gratuits répondent à l’une des missions du JBM, soit l’accessibilité à la justice. Une opération importante qui permet à tous, d’obtenir des services afin de bien s’informer sur ses droits. Avec la Clinique juridique téléphonique, les citoyens peuvent trouver des réponses face à leurs préoccupations juridiques.

Depuis 2009, le JBM offre sa Clinique juridique téléphonique avec le soutien de plus d’une centaine d’avocats bénévoles. Les questions les plus fréquemment formulées concernent la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion des successions.

Afin de pouvoir en profiter, la Clinique juridique téléphonique sera disponible au 1 844 779 6232 sur les deux jours.